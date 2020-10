Locuri de muncă la VIMERCATI EAST EUROPE

VIMERCATI EAST EUROPE, societate producatoare de intrerupatoare, dispozitive electromecanice si electronice pentru industria auto, angajeaza:

– MONTATOR SUBANSAMBLE;

– ELECTRONIST;

– MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR;

– MANIPULANT MARFURI.

Se ofera SALARIUL MINIM DE INCADRARE DE 2250 RON

ALTE BENEFICII:

1. transport gratuit;

2. BONUSURI conform contractului colectiv de munca:

1. tichete de masa in valoare de 15 ron/zi;

2. spor de week-end de 100%;

3. prima anuala si prime periodice;

4. abonament la clinica medicala cu gratuitati si reduceri la servicii medicale;

5. acorduri cu clinica oftalmologica pentru consultatii gratuite si reduceri la produsele specifice;

1. FORMAREA la locul de munca pentru muncitorii necalificati;

2. posibilitate de PROMOVARE in cadrul firmei.

Daca vrei sa faci parte dintr-o organizatie care din 2008 este in continua evolutie, o societate care iti ofera un mediu de lucru la standarde europene,

te asteptam, in fiecare saptamana, IN FIECARE ZI DE LUNI SI MIERCURI, in intervalul 13.00-14.00.