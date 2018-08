Locuri de muncă la Starea Civilă Bacău

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

1. Referent clasa III , grad profesional superior la Serviciul Stare Civila din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta a Persoanelor.

Conditii de participare:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

– 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54. din Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

2. Referent clasa III, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta a Persoanelor.

Conditii de participare:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

– 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54. din Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

Proba scrisa va avea loc in data de 10.09.2018 ora 10,00 iar interviul in data de 13.09.2018.

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii la sediul institutiei, str. Marasesti nr.6 etaj 2 camera nr.25.

Anunțuri publicitare