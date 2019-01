Locuri de muncă la Primăria Bacău, în cadrul Biroului Aprovizionare și IT

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, perioada nedeterminata, in cadrul Biroului Aprovizionare si IT:

– Inspector de specialitate I A – 2 posturi

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu – stiinte ingineresti

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 7 ani;

– Inspector de specialitate I – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu – stiinte economice

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de 18.02.2019 , ora 10,00 , la sediul Centrului de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov ’ str. Calea Dr. Al.Safran nr.145;

– proba interviu în data de 21.02.2019, ora 11,00 la sediul Centrului de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov ’ str. Calea Dr. Al.Safran nr.145;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la afisare, la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei.

