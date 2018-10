Locuri de muncă la Primăria Bacău – Direcția Administrare Baze Sportive

Primăria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs in data de 31.10.2018, ora 11.00 – proba scrisă, iar interviul in data de 06.11.2018 pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante la Direcția Administrare Baze Sportive:

 1 post de inspector de specialitate, IA la Secția Bazin de Inot;

Condiții de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educație fizică si sport;

– sa dețină carnet de instructor de inot;

– vechime în specialitatea studiilor– minimum 7 ani;

 1 post de inspector de specialitate, IA la Secția Baze Sportive;

Condiții de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul profil uman, administrație publică sau tehnic;

– cunostințe de utilizare a calculatorului –nivel mediu;

– vechime în specialitatea studiilor– minimum 7 ani.

 1 post de muncitor calificat- instalator,I la Secția Bazin de Inot din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive;

Condiții de participare:

– şcoală profesională în domeniul instalaţiilor sau atestat-certificat de calificare în meseria de instalator;

– vechime în specialitatea studiilor– minimum 7 ani.

 1 post de muncitor calificat – fochist, IV la Secția Baze Sportive;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: profesionale/medii– certificat sau adeverinţă calificare fochist,

– vechime în specialitatea studiilor– minimum 6 luni;

 1 post de muncitor necalificat, I Secția Baze Sportive;

Condiții de participare:

– minim studii generale (8 clase)

– vechime in muncă: nu este necesară;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarele de concurs vor fi depuse, la sediul instituției din str. Mărăşeşti, nr. 6, cam 25, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv: 11.10.2018-24.10.2018.

