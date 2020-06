Locuitorii din Bacău și Mărgineni vor avea apă cu program, timp de două zile. Ce lucrări efectuează CRAB

Compania Regională de Apă Bacău a transmis un comunicat de presă prin care anunță o serie de restricții la apă în municipiu și comuna Mărgineni, datorată unor investiții complementare la rezerva de apă.

Redăm întreg comunicatul mai jos

Compania Regionala de Apa Bacau a demarat, atat pe parcursul anului 2019, cat si pe parcursul anului 2020 o serie de investitii complementare, ca parti componente a strategiei pentru asigurarea rezervei de apa a municipiului Bacau, in caz de avarie pe conducta de aductiune Valea Uzului – Statia de Tratare Barati.

Astfel, pe langa lucrarile efectuate la aceasta data de catre Primaria Municipiului Bacau, respectiv realizarea unei conducte de legatura intre rezervoarele Gheraiesti si Statia de Tratare Barati, CRAB:

a intocmit documentatia tehnica aferenta lucrarilor de inlocuire a distribuitoarelor de aspiratie si refulare din statia de pompare Gheraiesti, vechi de peste 50 de ani, la aceasta data investitia aflandu-se in etapa de executie, cu termen de finalizare in 65 zile;

va incheia in curand etapa de proiectare a Statiei de Demanganizare Gheraiesti, estimand inceperea lucrarilor cel tarziu in luna iulie;

a realizat proiectarea aferenta lucrarilor de reabilitare a unui numar de 53 km retea distributie, cu scopul eliminarii pierderilor din retea si inclusiv a disconfortului creat consumatorilor;

a finalizat proiectarea aferenta lucrarilor de inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati, semnand ordinul de incepere in data de 18 mai 2020, cu termen de executie 60 zile. Subliniem totodata faptul ca aceste lucrari au fost planificate pentru luna martie, dar din cauza evenimentelor din ultima perioada si avand in vedere faptul ca Statia de Tratare Barati este unul dintre punctele vitale pentru activitatea operatorului, impunandu-se luarea unor masuri de maxima siguranta, am fost nevoiti sa le amanam.

Ultimele investitii mentionate, respectiv lucrarile de inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati, vizeaza cele doua rezervoare de 5.000 mc din incinta Statiei de Tratare Barati. Aceste rezervoare sunt alimentate cu apa din frontul de captare Margineni I si, alaturi de rezervorul de 10.000 mc alimentat din conducta de aductiune Valea Uzului – Barati, asigura cea mai mare parte a necesarului de apa pentru populatia municipiului Bacau.

Rezervoarele de 5.000 mc, cu o vechime de 60 ani, alimenteaza cu apa potabila preponderent zona de nord si centru a municipiului Bacau si comuna Margineni.

Lucrarile ce fac obiectul acestui contract, in valoare toatala de cca.570.000 lei, urmeaza a fi realizate de catre SC Conextrust SA si constau in:

Inlocuirea ansamblului hidraulic (vane, teu);

Inlocuirea conductelor existente in camera vanelor, aflate intr-o stare avansata de uzura.

Subliniem faptul ca investitia realizata de Primaria Municipiului Bacau pentru rezerva de apa, se va conecta la conductele existente in camera vanelor de la rezervoarele Barati.

Când vom avea apă cu program

Pentru realizarea primei etape a lucrarilor, respectiv inlocuire teu si vane, este necesara sistarea apei potabile pe conducta care alimenteaza rezervoarele, respectiv conducta de transport de la Statia Margineni catre rezervoarele Barati, in perioada 09.06.2020 ora 02 – 10.06.2020 ora 02.

In aceasta perioada alimentarea cu apa a municipiului Bacau si a comunei Margineni, va fi asigurata restrictionat din sursa Valea Uzului si stocurile realizate anterior, dupa urmatorul program:

– in data de 9.06.2020 in intervalul orar 06 – 09 si 17 – 20;

– in data de 10.06.2020 in intervalul orar 06-09, incepand cu ora 16 – program normal.

Avand in vedere ca reteaua de distributie apa de pe Str. Calea Moinesti (intre SC Conagra SA si comuna Margineni) este racordata la conducta de transport Margineni I – Barati, in perioada de timp anterior mentionata, consumatorii aferenti vor fi alimentati cu apa potabila la o presiune redusa, in urmatorul interval orar:

– in data de 9.06.2020 in intervalul orar 06 – 09 si 17 – 20;

– in data de 10.06.2020. incepand cu orele 02 – program normal.

Nu vor fi afectati de aceasta interventie consumnatorii din zona ANL – Gheraiesti si Cartier Serbanesti, care sunt alimentati direct din frontul de captare Gheraiesti.

Pentru a limita disconfortul creat, recomandam utilizatorilor sa-si asigure, anterior datei mentionate, rezerve de apa.

De asemenea, pentru gestionarea rationala a consumului de apa, rugam consumatorii din municipiul Bacau si comuna Margineni sa foloseasca apa numai pentru nevoile igienico-sanitare.

Este posibil ca la reluarea programului de furnizare a apei, in anumite zone ale municipiului sa apara si fenomenul de turbiditate (apa murdara).

Pe parcursul executiei investitiilor prezentate anterior, investitii pe care operatorul le deruleaza si in perioada de timp imediat urmatoare, exista probabilitatea ca pe durate limitate, sa fie necesare anumite restrictii in alimentarea cu apa.

Finalizare acestor lucrari impreuna cu Statia de Demanganizare si investitia Primariei Municipiului Bacau, vor da insa posibilitatea, pe de o parte, de a utiliza la maxim capacitatile suplimentare fata de aductiunea de la Valea Uzului si pe de alta parte, va asigura rezerva de apa a municipiului in caz de avarie pe conducta de aductiune.

Va multumim pentru intelegere si va asiguram ca intreprindem toate demersurile pentru a finaliza in cel mai scurt timp posibil investitiile de care avem atata nevoie!

comunicat de presa CRAB