Localități fără medici de familie? O statistică alarmantă este demontată de oficiali

Federația Patronatelor Medicilor de Familie a publicat o listă a localităților în care lipsesc medicii de familie, Bacăul fiind nominalizat printre județele cu nevoie de medici. Deși datele furnizate ar fi venit de la Casa de Sănătate, în realitate, în localitățile menționate în listă, oamenii au totuși parte de îngrijire medicală.

Blăgeștiul este una dintre localitățile în dreptul căreia nu apare nici un medic de familie, necesarul fiind de 4. Secretarul comunei, Cecilia Colbianu, susține că de fapt în localitate există doi medici de familie, unul dintre ei având chiar două cabinete. „Până în 2019, am avut trei cabinete. Unul dintre medici a vândut unui coleg praxisul și acela are acum două cabinete, deci oamenii au unde să se adreseze”, a declarat aceasta. În plus, datorită apropierii de Buhuși, o parte din blăgeșteni merg în localitatea alăturată pentru consultații.

Într-adevăr, potrivit HG 140/2018, necesarul potrivit populației ar fi de 4 medici, dar informația potrivit căreia nu există nici un medic de familie este eronată.

Și Căiuți apare pe lista localităților fără nici un medic de familie, deși ar fi nevoie de 3, potrivit populației. „Este medic în comună. Într-adevăr, au fost doi, dar unul a ieșit la pensie și cel care a rămas a preluat o parte din pacienți. Alții au ales să meargă Coțofănești”, a declarat viceprimarul Constantin Florea. Dar, primăria modernizează dispensarul unde se vor crea mai multe cabinete. „Noi sperăm să mai vină medici de familie, pentru că vom amenaja locuri și poate vom face și dotări”, a mai spus viceprimarul.

Sărata, Itești, Huruiești și Corbasca sunt localitățile care apar fără medici de familie titulari, dar și aici serviciile medicale sunt asigurate de specialiști din comunele limitrofe.

„Adevărata problemă cu medicina de familie este că, într-adevăr, peste cinci ani, numeroși medici vor avea drept de a ieși la pensie și nu se știe cine va veni din urmă”, a declarat Dan Stoica, director contractări la Casa Județeană de Sănătate Bacău. Acesta a confirmat că o parte din datele prezentate nu sunt corecte, așadar va trimite o informare către federație.