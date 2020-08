Liviu Miroșeanu, nominalizarea PNL pentru Primăria Bacău. Ionel Palăr candidează pentru președinția Consiliului Județean

Actualul prefect Liviu Miroșeanu este candidatul PNL pentru Primăria Bacău, în timp ce Ionel Palăr a devenit oficial candidatul partidului pentru președinția Consiliului Județean. Cei doi au fost validați în cadrul Biroului Politic Național al PNL.

„Mă bucură această decizie și îmi voi da imediat demisia din funcția de prefect, pe care o dețin acum. Activitatea din ultimele luni m-a convins că se pot face foarte multe lucruri pentru oameni, cu condiția să știi și să vrei. Am văzut atât de multe erori, atât de multă nepăsare, încât sunt convins că deciziile trebuie luate altfel, mult mai aproape de semeni. În ultimele luni, în care am gestionat criza sanitară COVID-19, am înțeles și mai bine că oamenii așteaptă altceva de la administrație și de la politic, că băcăuanii au nevoie de cineva care chiar să îi asculte, să îi reprezinte și care chiar să rezolve problemele comunității. Cu siguranță voi aduce calm, echilibru si eficienta in adminitrație, pentru că ceasta este calea, nu a celor care țipă mai mult, se înghesuie în fotografii și sunt falși campioni pe Facebook”, este prima declarație a lui Liviu Miroșeanu, din postura de candidat la Primăria Bacău.

Președintele PNL Bacău, deputatul Ionel Palăr, este convins că va face echipă bună cu Liviu Miroșeanu și că vor reuși, împreună, să trimită PSD acasă. „De 30 de ani, PSD își bate joc de județul Bacău: tinerii pleacă la muncă în străinătate, sărăcia pune stăpânire pe județ, în timp ce afacerile oamenilor de la PSD înfloresc. Județul Bacău are nevoie de o schimbare majoră, trebuie deschis și dezvoltat, ulițele prăfuite trebuie să dispară, la poarta fiecărei gospodării trebuie să existe apă, gaze și canalizare. Cu Liviu Miroșeanu la Primăria Bacău sunt convins că vom câștiga și Consiliul Județean și vom construi tot ceea ce nu s-a realizat timp de 30 de ani!”, a spus președintele Ionel Palăr.