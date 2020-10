Lista completă cu rata de infectare COVID-19, în localitățile din județ. Bacău, Buhuși și alte 6 comune rămân peste pragul de 3 la mia de locuitori

Municipiul Bacău a ajuns, la raportarea de ieri, la o rată de infectare de 3,87 la mia de locuitori, mai mică decât în urmă cu două săptămâni, când depășise 4,5 la mia de locuitori și s-a decis trecerea tuturor școlilor în scenariul roșu.

Municipiul Moinești are o rată de 1, Oneștiul a scăzut sub 3, mai exact este la 2,54. Comăneștiul are 1,58 de cazuri raportate la o mie de locuitori și mult mai bine, adică sub 1, se situează Dărmănești și Slănic Moldova. Târgu Ocna are o rată de 1,79, iar notă discordantă face Buhuși, care a depășit rata de infectare 3.

În continuare, localitățile aflate în apropiere de municipiul Bacău au rate ceva mai mari de transmitere a virusului. Printre acestea se numără Hemeiuș, Săucești, Mărgineni, Letea Veche, Nicolae Bălcescu. Fruntașe sunt Măgura, cu rata de 5,84 și Sărata cu 3. Rata pe județ este și ea în scădere, fiind acum la 2,02.