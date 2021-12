Lipsă de transparență! Deputații Teodor Lazăr (USR) și Elena Hărătău (PNL), singurii parlamentari băcăuani care nu și-au făcut publice CV-urile

La un an de la alegeri, 63 de deputați și 21 de senatori nu și-au prezentat biografia, deși acest lucru este obligatoriu. Pe listă se află și doi parlamentari băcăuani. Este vorba despre deputații Teodor Lazăr de la USR și Elena Hărătău de la PNL.

Conform ziarului Libertatea, mai multe instituții media și ziariști au atras atenția că mulți deputați și senatori nu au CV-urile urcate pe site-urile celor două Camere ale Parlamentului. Jurnalistul PRO TV Paul Angelescu a publicat, pe Facebook, o listă cu 63 de deputați care nu au CV-ul afișat.

Tot Angelescu a menționat că, potrivit unui alineat adoptat în iunie 2021, publicarea documentului pe pagină e obligatorie. „Articolul 12, alineatul 7 din regulamentul Camerei prevede că, la validarea mandatului, deputații trebuie să depună CV-ul pentru publicarea pe site. Însă alineatul cu pricina a fost adoptat în iunie 2021 și nu era în vigoare la începutul mandatelor actualilor parlamentari”, a menționat jurnalistul Pro TV pe pagina sa de Facebook. La Senat nu există o obligație în acest sens.

Cine este Teodor Lazăr?

Teodor Lazăr este singurul parlamentar USR din țară care nu și-a publicat CV-ul. Acesta a declarat, pe pagina sa de Facebook, că-l va face public „la primul termen prevăzut de lege”.

Lazăr face parte din Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. Acesta are două luări de cuvânt în plen, 48 de proiecte legislative la care a semnat ca inițiator, un proiect de hotărâre inițiat și este semnatar al unei moțiuni.

La capitolul avere, Lazăr sare în ochi cu cele 18 terenuri deținute, alături de două apartamente, o casă și un spațiu comercial. Mai are și 6 conturi și depozite bancare.

Cine este Elena Hărătău?

Elena Hărătău este la al doilea mandat de parlamentar. În primul, a intrat în 2018 în Camera deputaților, din partea PSD, înlocuindu-l pe Gabriel Vlase, care a fost numit director SIE la acea vreme. La finele lui 2019, Hărătău a fost exclusă din PSD, după ce a votat investirea Guvernului Orban, și a trecut la PNL. La alegerile trecute a obținut un nou mandat din partea PNL Bacău.

Hărătău are 32 de luări de cuvânt, 32 de inițiative legislative și 53 de întrebări și interpelări în Camera Deputaților. La capitolul avere, deputata din Bacău are un teren agricol, două apartamente și două mașini, plus un cont în bancă de circa 20.000 de lei.