Liderii PLUS se întâlnesc cu membrii și simpatizanții din Bacău

Sâmbătă, 16 februarie, are loc o întâlnire cu membrii şi simpatizanţii PLUS din judeţul Bacău unde invitaţi speciali sunt Vlad Voiculescu, Ramona Strugariu, Mirabela Amarandei şi Liviu Iolu.



„Vom vorbi despre PLUS, vom prezenta echipa din Bacău şi obiectivele noastre din următoarea perioadă, dar şi modalităţile de implicare a fiecăruia dintre simpatizanţi. Vom vorbi şi despre alegerile europene care vor avea loc în luna mai a acestui an”, se arată într-o informare de presă.

Întâlnirea PLUS are loc la parterul Hotelului Decebal, de la ora 12:00.

