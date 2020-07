Lentilele de unică folosință pentru astigmatici, avantajele acestor lentile torice

Literatura de specialitate defineste astigmatismul drept o imperfectiune a curburii corneei sau a lentilei ochiului. In mod normal, corneea si lentila sunt netede si curbate in mod egal, in toate directiile. Acest lucru va ajuta sa focalizezi razele luminoase asupra retinei din spatele ochiului. In situatia in care corneea sau lentila nu este neteda si uniform curbata, razele de lumina nu sunt refractate corespunzator. Doctorii numesc aceast lucru “eroare de refractie” sau „viciu de refractie”.

Cand corneea are o forma neregulata aveti astigmatism cornean. Cand forma lentilei este distorsionata aveti astigmatism lenticular. In ambele cazuri, vederea, atat pentru obiectele apropiate, cat si pentru cele indepartate, este neclara sau distorsionata.

Oamenii pot avea astigmatism impreuna cu alte erori de refractie. Aceste erori pot include miopia sau hipermetropia. Copiii cu astigmatism pot sa nu stie ca au aceasta afectiune. Este putin probabil ca acestia sa se planga de vederea incetosata sau distorsionata.

Un astigmatism este considerat normal daca are pana la 0,5 dioptrii.

Care sunt factorii de risc ai astigmatismului?

Astigmatismul poate aparea la copii si adulti. Riscul de a dezvolta astigmatism poate fi mai mare daca aveti oricare dintre urmatoarele:

Un istoric familial de astigmatism sau alte tulburari oculare, cum ar fi keratoconus (degenerarea corneei);

Cicatrizarea sau subtierea corneei;

Miopie excesiva, care creeaza o vedere neclara la distanta;

Interventii chirurgicale oculare, cum ar fi chirurgia cataractei (indepartarea chirurgicala a unei lentile innorate);

Infectii oculare.

Cum se trateaza astigmatismul?

Corectia optica a astigmatismului se poate face cu ochelari sau lentile de contact (moi sau rigide). Pentru o corectie permanenta se recurge la chirurgia refractiva.

Ochelarii care se prescriu sunt cu lentile cilindrice. Acestea au rolul de a corecta modul in care se proiecteaza razele de lumina la nivelul retinei, furnizand astfel o imagine clara.

Initial, ochelarii genereaza disconfort, fiind nevoie de o perioada de adaptare. Acelasi efect se poate obtine si prin lentile de contact moi, torice. Totusi, acestea se pot misca usor pe suprafata ochiului, iar aceasta instabilitate poate duce la imagini neclare.

Lentilele de contact pentru astigmatism ofera o vedere instabila datorita razelor de curbura inegale. Lentilele de contact rigide sunt o alternativa eficienta de corectare a astigmatismului de valoare mare sau in tratarea keratoconusului. Cazurile usoare de astigmatism pot sa nu necesite tratament.

Ochelarii corectori si lentilele de contact prescrise de un medic sunt cele mai frecvente si mai putin invazive tratamente pentru astigmatism.

Despre lentilele de contact torice

Lentilele de contact torice corecteaza problemele care apar din cauza astigmatismului, care reprezinta un viciu de refractie cauzat de forma neregulata a corneei sau a cristalinului. In astfel de cazuri, corneea sau cristalinul sunt curbate, astfel incat refractia oculara difera intre cele doua planuri: vertical si orizontal.

Acest lucru conduce la o vedere incetosata, care impiedica observarea detaliilor fine. Capacitatea lentilelor de contact torice de a oferi puteri diferite de refractie pe axa verticala si orizontala compenseaza tocmai aceste particularitati ale astigmatismului.

Cele mai multe dintre lentilele de contact torice sunt lentile de contact moi, realizate fie din material hidrofil conventional, fie din silicon hidrogel care permite o oxigenare superioara a ochiului, dar exista si lentile de contact torice rigide gaz permeabile.

Lentilele torice gaz permeabile au o stabilitate mai buna pe ochi, dar implica un timp mai indelungat de ajustare, in timp ce lentilele torice moi sunt mult mai confortabile si mai usor de manevrat. In schimb, este nevoie de mai multa atentie atunci cand se monteza, pentru a te asigura ca nu se duc catre fundul ochiului.

Lentilele de contact torice moi pentru astigmatism sunt diferite de lentilele de contact moi obisnuite, sferice, care corectează doar miopia sau hipermetropia. Lentilele torice au puteri diferite in diverse segmente ale lentilei, pentru a corecta miopia sau hipermetropia din meridianele ochiului care definesc astigmatismul.

De asemenea, ele au un design caracteristic, care permite lentilei sa se rotească corect pe cornee, asa incat meridianele de putere ale lentilei sa se alinieze cu corespondentul lor in meridianele ochiului, pentru a obţine o vedere clara.

Lentilele torice trebuie sa ramana stabile rotational si sa se miste doar pe verticala atunci cand clipim, altfel vederea noastra devine neclara.

Atata timp cat fiecare ochi cu astigmatism este unic, poate fi necesar sa incerci mai multe sortimente de lentile de contact torice pentru a gasi acel design care sa iti ofere în acelasi timp un confort optim si cea mai bunaa acuitate vizuala.

De asemenea, intrucat se remarca printr- un design mai complex, costul de inlocuire a lentilelor de contact torice este mai ridicat decat costul lentilelor de contact moi obisnuite.

Avantajele lentilelor torice

Primul avantaj ar fi acela ca, intrucat ochiul este astigmatic, suprafata lentilei sau corneea ochiului este neuniforma. Asadar, lentilele obisnuite sferice pot oferi o vedere clara. In ciuda neregularitatilor sale, lentilele torice asigura o fixare stransa pe suprafata ochiului.

Cel de-al doilea avantaj consta in faptul ca lentilele de contact torice sunt echipate cu doua coordonate optice. In aceste conditii, ele faciliteaza eliminarea inegalitatii suprafetei corneei sau a lentilelor insele, deci au capacitatea de a compensa miopia sau hipermetropia.

In concluzie, principalul avantaj pentru persoanele cu astigmatism este un minim de vedere mai bun cu o lentila de contact torica, deoarece astigmatismul este corectat, în comparatie cu o lentila de contact moale obisnuita. Cu toate acestea, uneori, lentilele de contact pot fi un pic mai putin confortabile la purtat.

Dar exista si dezavantaje: lentilele pot provoca dezvoltarea proceselor inflamatorii datorita faptului ca ele sunt mai groase si o persoana se obisnuieste cu ele mai incet decat cele subțtri. Miopia se poate agrava din cauza deficientei de oxigen a corneei, iar forma corneei se poate schimba. Ultima problema este rezolvata prin respingerea lentilelor, dupa care corneea revine la normal.

Ce lentile torice iti recomandam?

