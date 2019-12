Lentile de contact colorate pentru momente speciale. Cele mai bune soluții pentru schimbarea naturală a culorii ochilor tăi

Sarbatorile de iarna sunt prilej de bucurie pentru toata lumea. Craciunul, Revelionul, dar si alte petreceri sau carnavaluri la care iei parte in acest final de an te imbie sa faci o schimbare de look, pentru a–i surprinde pe cei din jur cu o aparitie WOW si un aspect estetic de invidiat.

Chiar daca porti sau nu lentile de contact sau ochelari de contact pentru corectia unor potentiale defecte de vedere, este cunoscut faptul ca lentilele de contact colorate sunt o optiune MUST HAVE pentru astfel de evenimente.

Lentilele de contact colorate, cum ar fi AirOptix Color sau AquaView Color sunt doua sortimente de accesorii cu o functie dubla: de a asigura corectarea eficenta a problemelor de vedere si, in al doilea rand, au un rol cosmetic, estetic, acela de a oferi o nuanta naturala noua ochilor tai.

Asadar, cu ajutorul lentilelor colorate promovate de experti in domeniu, precum Optilen.ro, poti recurge la o transformare suprizatoare a culorii irisului, intr-un mod care sa nu daunaze sanatatii ochilor si sa nu afecteaze capacitatea vizuala a acestora.

Ce nu stiai pana acum este faptul ca si lentilele de contact medicale sunt colorate subtil, pentru a le face mai vizibile si usor de aplicat. Cu toate acestea, aceasta colorare a lentilelor nu are niciun efect asupra culorii naturale a irisului.

Nuanta finala a culorii ochilor tai va fi influentata, atat de gradul de opacitate al lentilei, car si de pigmentarea naturala a ochilor, iar rezultatul variaza in functie de fiecare persoana in parte. In plus, satisfactia si perceptia asupra purtarii lentilelor de contact colorate depinde intr-o mare masura si de lumina naturala sau de momentul zilei. Sa nu uitam ca si vestimentatie, culorile pieselor vestimentare adoptate au un rol major in perceperea coloritului final al culorii ochilor.

Lentilele de contact colorate trebuie, deci, sa fie in ton, atat cu tematica evenimentului, cu importanta acestuia (Craciun, Revelion, carnaval, zi de nastere, etc), cu vestimentatie, dar si cu nuanta parului tau.

In functie de obiectivul tau, care poate consta in modificarea completa a culorii sau doar in nuantarea culorii naturale a irisului, ai posibiltatea sa optezi intre o culoare toata opusa, cum ar fi, de exemplu, trecerea de la caprui la albastru sau invers, sau de la o nuanta mai inchisa la una mai deschisa, cum ar fi trecerea de la verde deschis la verde inchis.

In plus, este recomandat sa alegi o culoare complementara cu nuanta ochilor, a tenului si a parului. Daca esti interesat, ipotetic, de o schimbare radicala, poti opta pentru o pereche de lentile diametral opusa cu nuanta ta naturala.

Astfel, lentilele de contact maro se potrivesc, de minune, ochilor caprui. Pentru persoanele cu o culoare a tenului sau a ochilor medie spre inchisa, lentilele de contact colorate brun sau chihlimbar sunt alegerea potrivita. In schimb, nuantele de caprui deschis merg mana-n mana cu lentilele de culoarea alunei.

In cazul ochilor verzi, poti alege nuante de lentile de contact care variaza de la gri, caprui sau albastru. Pentru un look de zi, cele mai potrivite culori de lentile de contact colorate sunt cele de culori inchise, care ofera o mai mare profunzime.

Ce trebuie sa retii?

Ochii au fost intotdeauna primul lucru pe care il observam la o persoana, iar in ziua de azi, cu ajutorul tehnologiei din domeniul cosmetic si al opticii, oricine se poate bucura de culoarea ochilor pe care si-a dorit-o intotdeauna. Cu ajutorul unei perechi de lentile de contact colorate purtatorii pot obtine efecte de schimbare a culorii, de nuantare a acesteia, sau de sporire a profunzimii privirii. Pentru multe persoane purtarea de lentile colorate este solutia deala atunci cand doresc sa adauge o nota de senzualitate privirii.

Prin urmare, lentilele de contact AirOptix Color si AquaView Color te ajuta sa redefinesti rapid si natural culoarea preferata a ochilor, fara riscuri si fara efecte adverse.

Iti recomandam sa consulti, totusi, un specialist, inainte de a lua decizia finala!