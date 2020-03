Laurențiu Neghină vrea să candideze la Primăria Onești din partea PNL Bacău. Ce răspund liberalii

Laurențiu Neghină și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al Oneștiului. Fostul edil al municipiului de pe Trotuș a declarat că intenția sa este să candideze din partea PNL Bacău. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care își declară susținerea pentru liberali.

Din momentul in care mi-am anunțat intenția de a candida pentru funcția de PRIMAR AL MUNICIPIULUI ONESTI, am fost asaltat cu întrebarea: “DIN PARTEA CĂRUI PARTID CANDIDEZI?”, drept pentru care ma văd obligat sa vin in fata dumneavoastră cu o clarificare. Respectând dorința majorității romanilor, prima mea opțiune politica este PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL. Cu permisiunea dumneavoastră, pana la sfârșitul acestei săptămâni îmi voi prezenta proiectul meu politic

Laurențiu Neghină