La 4 luni de la alegeri, comuna Dămienești nu are încă viceprimar. Cum s-a ajuns în această situație

Comuna Dămienești a rămas singura din județ fără un viceprimar ales. Deși alegerile locale au avut loc pe 27 septembrie, până acum consilierii locali nu au ajuns la un consens pentru a forma o majoritate și pentru a alege un viceprimar. În Consiliul Local sunt 11 consilieri, 5 PSD, 5 de la PNL și USR, PLUS și 1 de la PMP.

Primăria Dămienești

Dată fiind situația, votul stă practic în mâna unui singur ales local. Consilierii „de dreapta” spun că problema este la reprezentantul PMP, Ludovic Pitica, care n-ar respecta înțelegerea dintre partidele de opoziție.

„Din seara alegerilor am stabilit împreună cu domnul Pitica Ludovic și colegii de la PNL un parteneriat pe 4 ani. Întreaga comunitate cunoaște de câte ori ne-am întâlnit toți consilierii de dreapta și am discutat ordinea de zi de la fiecare ședință de consiliul local. Este trist că suntem nevoiți să sacrificăm nevoile comunității pentru unele interese personale”, a declarat Gabriel Postolache, consilier PLUS.

De cealaltă parte, consilierul PMP susține că el ar fi una dintre variantele de viceprimar și că nu e obligat să voteze cu „dreapta”. „Nu știu dacă stă în mâna mea votul. Au fost două propuneri, eu m-am abținut la fiecare dintre ele. Multă lume spune că eu sunt omul potrivit. Am fost 8 ani primar și 12 consilier local, deci știu care sunt atribuțiile unui viceprimar. Nu m-ar deranja să lucrez cu un primar PSD. Politica are mai puțină importanță, funcția de viceprimar este pentru gospodărirea comunei”, spune Pitica.

Acesta mai susține că la nivel local nu există nici un fel de alianță formală cu partidele de dreapta, deci nu vede de ce ar vota cu propunerea venită din partea PLUS. Același lucru este confirmat și de președintele partidului din care provine, Ion Melinte. „Noi nu am făcut alianță cu nimeni. Fiecare, în localitatea sa, își negociază poziția”, a spus Melinte, președintele PMP Bacău, deși la nivel național s-a decis ca PNL și PMP să facă alianță post-electorală.

De cealaltă parte, primarul PSD al comunei Dămienești, Vasilică Răileanu, pare a fi împăcat cu situația. „Eu mă descurc cu ceea ce am de făcut. Pentru mine alegerea unui viceprimar nu este o prioritate. Dacă vor ajunge la un consens, consilierii trebuie să propună și să aleagă unul”, a spus Răileanu.