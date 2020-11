Județul Bacău nu mai are paturi libere la ATI, pentru bolnavii COVID

În acest moment spitalele din județ se confruntă cu o situație critică pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă. Atât în Spitalul Județean Bacău cât și în Spitalul Onești, suport COVID, nu mai sunt paturi libere la ATI.

„La acest moment, avem toate cel opt paturi ocupate. Iar pe secție, avem peste 100 de paturi ocupate”, a declarat managerul Spitalului din Onești, Gelu Nicolcea.

Aceeași situație gravă este și la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde managerul susține că ar fi un ajutor real dacă ar putea vedea în timp real locurile de la alte unități spitalicești. O astfel de aplicație există, însă spitalele nu pot vedea detaliile între ele.

„Avem secțiile pline de pacienți, iar la ATI suntem mereu la limită, se eliberează doar câte un pat pe zi, care este ocupat imediat. Situația este dificilă și cumva ne-ar fi mai ușor dacă în aplicația în care raportăm zilnic numărul de paturi libere am putea vedea în timp real locurile și în alte unități. Asta ne-ar ajuta să luăm decizii mai repede”, spune managerul SJU Bacău, Adrian Popa.

Andrei Grecu, purtătorul de cuvânt al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, instituția care coordonează pandemia, susține că aplicația funcționează astfel „pentru ca decizia să se ia unitar, să nu existe o lipsă de comunicare sau coordonare”, a precizat oficialul ISU Bacău. La raportarea de vineri, ora 13, în dreptul Bacăului au fost menționate 221 de noi cazuri. În spitalele băcăuane sunt internați 291 de pacienți.