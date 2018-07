Jazz pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. Pianistul Sorin Zlat lansează un nou concept pe AIGE

Echipa de conducere din cadrul AIGE (Aeroportul International “George Enescu” Bacau) continua seria de evenimente care personalizeaza activitatea aeroportuara de pe noul Terminal.

Astfel, incepand cu luna iulie, in zona publica de procesare a pasagerilor este amplasata o pianina la care sunt invitati sa cante toti cei care tranziteaza aerogara si au minime cunostinte muzicale.



“Exista, evident, o stransa legatura intre crearea acestui eveniment si denumirea Aeroportului, care poarta numele marelui compozitor bacauan George Enescu. In acelasi timp, printr-o astfel de abordare, ne dorim sa venim in intampinarea pasagerilor cu o atmosfera cat mai placuta, cat mai calda”, precizeaza Cezara Ficuta, purtator de cuvant.

Momentul de “lansare” se va produce in data de 25 iulie, cand Sorin ZLAT, singurul pianist din afara Sua care a obţinut Marele Premiu la The Great American Jazz Piano Competition, va incanta audienta prin interpretarea celor mai cunoscute piese ale sale. Sorin Zlat vine special la AIGE pentru lansarea acestui concept de evenimente folosind zborul lansat in aceasta vara: Bucuresti (Otopeni) – Bacau. De asemenea, pe parcursul zilei, mai multi tineri de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”Bacau isi vor demonstra talentul.

Toate acestea vor fi posibile si prin implicarea companiei Direct Sound, cea care a organizat in luna iunie prima editie a Piano Jazz Festival Bacău. “Ideea de a amplasa pianina in incinta Teminalului pentru a putea fi folosita de orice persoana cu minime cunostinte muzicale creeaza imaginea unui Aeroport viu, dinamic. Marile aeroporturi din Europa pun un accent deosebit pe aceasta componenta in relationarea cu pasagerii si ne bucuram ca am gasit la AIGE Bacau aceeasi abordare”, spune Cezara Ficuta.

Pe parcursul lunilor urmatoare vor fi invitati artisti si elevi bacauani pentru a sustine momente de interpretare care sa creze o atmosfera cat mai placuta celor care vin sau pleaca de la AIGE Bacau. (sursa: comunicat de presă)