Ivancea a semnat finanțarea acceleratorului de particule pentru extinderea Radioterapiei Bacău

Consiliul Județean Bacău asigură printr-un credit bancar finanțarea celui de-al doilea generator de particule de la Radioterapia Spitalului Județean de Urgență Bacău. Contractul de împrumut de la Banca Transilvania a fost semnat de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

Cu al doilea generator de particule se vor reduce timpii de așteptare de la Radioterapie, iar noul aparat este printre cele mai performante și reușește timpi mai scurți alocați tratamentului. Contractul cu producătorul a fost semnat în septembrie 2019, iar finanțarea urma să fie asigurată de Ministerul Sănătății, însă a intervenit schimbarea de Guvern, iar Cabinetul Orban a refuzat constant să aloce cele circa 3,5 milioane de euro.

Am semnat, astăzi, contractul cu Banca Transilvania, câștigătoarea licitației de finanțare rambursabilă, astfel putem să decontăm acceleratorul de particule pentru extinderea secției Radioterapie de la SJU şi dublarea numărului de pacienți tratați aici. Am solicitat, în prealabil, sprijinul guvernului pentru achiziționarea echipamentului medical, în condițiile în care executivul şi-a asumat de anul trecut să plătească acceleratorul. Nu a fost cazul, din păcate. Guvernul nu a răspuns cererii, dar pacienții nu mai pot sta după indiferența executivului! Astfel, am decis să luăm bani din bancă pentru decontarea acceleratorului, echipamentul urmând să fie livrat în următoarea perioadă.

În plină pandemie și într-o luptă continuă pentru sănătatea cetățenilor, diferența dintre viață şi moarte, dintre alinare și suferință nu poate fi subordonată unor rațiuni politicianiste mărunte, concretizate în alocări de fonduri pe criterii discreționare, în funcție de calcule politice meschine. Viețile oamenilor nu au culoare politică şi nici preț!

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău