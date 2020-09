Ionel Palăr solicită PSD să înceteze răspândirea de informații mincinoase. „Este cea mai mizerabilă campanie dusă în ultimii 30 de ani”

Ionel Palăr, candidatul alianței PNL – USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Bacău, a cerut, din nou, celor de la PSD Bacău să înceteze răspândirea de informații mincinoase și de calomnii.

Ionel Palăr a solicitat o confruntare de idei și proiecte între candidați, pe marginea proiectelor acestora privind dezvoltarea județului Bacău și a insitat că el nu va adopta genul de campanie denigratoare a PSD. Ionel Palăr a exemplificat cu o serie de acuzații ce ar fi apărut pe pagina de socializare a deputatului Cătălin Rădulescu.

”Ar putea constitui aceste afirmații nucleul unui atac al meu la adresa lui Lucian Șova și a lui a lui Dragoș Benea? Cu siguranță că da, pentru că nu aș face altceva decât să citez ceva ce există în spațiul public. Aș putea împărți 100.000 de fluturași otrăviți? Sigur că da. Numai că eu nu sunt ca ei. Nu, domnilor de la PSD, nu, Dragoș Benea, cel care te afli în spatele acestei mizerii generalizate. NU sunt ca tine! Nu sunt ca voi! Nu am pe conștiință libertatea nimănui, nu fug și nu mă ascund de nimic! Suntem la jumătatea campaniei electorale și concluzia este una singură: este cea mai urâtă, cea mai mizerabilă campanie electorală dusă în ultimii 30 de ani în județul Bacău. PSD, din disperarea că va pierde, a transformat totul într-o mocirlă. Curge cu atacuri la persoană, atât la adresa mea, cât și la adresa unor candidați ai PNL, marea majoritate primari în funcție. Am sesizat birourile de circumscripție și, până acum, avem două decizii prin care materialele defăimătoare, distribuite masiv de PSD, trebuie retrase. Ați văzut vreun proiect pe care PSD îl propune pentru județul Bacău?Ați văzut vreo idee valoroasă, vreo viziune, vreo perspectivă? Nu, și nici n-o să vedeți, pentru că nu au! Pentru că nu mai pot veni cu nicio promisiune, după ce au condus județul 30 de ani, în care singura preocupare a fost cum să-și umple buzunarele. Mi-ar fi plăcut să dezbat, unul să vină să spună: viitorul județului este IT-ul, altul să susțină că turismul, dar nu, ei au ales calea acestor atacuri la persoană, la familie, la demnitatea omului”

Ionel Palăr