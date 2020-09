UPDATE: Ionel Palăr și-a depus mandatul din funcția de președinte al PNL Bacău, după rezultatele de la alegeri

Ionel Palăr și-a depus demisia din funcția de președinte al PNL Bacău, după rezultatele obținute la alegerile locale. Liderul băcăuan s-a alăturat altor 6 lideri PNL din teritoriu care au avut scoruri electorale de sub 27% pe județ, acest lucru fiind solicitat de președintele formațiunii, Ludovic Orban. Conform rezultatelor preliminare, Alianța PNL-USR-PLUS a luat 27,6% în județul Bacău.

Cei care și-au anunțat demisiile au fost Nicolae Robu (Timiș), Ionel Paler (Bacău), Marcel Romanescu (Buzău), Adrian Albu (Satu Mare), Lucian Heiuș (Hunedoara), Tinel Gheorghe (Ialomita) și Alexandru Dănăilă (Brăila). Nu același lucru s-a întâmplat, cel puțin pentru moment, la București unde filiala e condusă de Violeta Alexandru, iar scorul PNL a fost de 19%.

În urma unei analize corecte, obiective, privind rezultatul alegerilor locale, am decis să demisionez din funcția de președinte al PNL Bacău. Gestul meu se bazează pe respectul pe care-l port membrilor și simpatizanților liberali, care, astăzi, sunt dezamăgiți de rezultatele obținute.

Chiar dacă, pe fond, am obținut un scor foarte bun în mediul urban, nu am reușit câștigarea Consilului Județean Bacău. Din acest punct de vedere îmi reproșez faptul că nu am avut capacitatea de organizare pentru a contracara, eficient, ofensiva PSD, sub toate aspectele sale. Câștigarea Primăriei Bacău, în alianță cu USR – PLUS nu este de natură să compenseze eșecul de la Consiliu Județean Bacău

Ca în orice competiție, contează rezultatul final, indiferent cât de bine ai jucat pe parcurs, indiferent câte etape ai câștigat. În sport, ca și în politică, victoria aparține echipei, eșecul se contabilizează în dreptul antrenorului.

Le mulțumesc celor care au fost alături de mine, în toată această perioadă dificilă. În continuare voi rămâne alături de colegii mei de la PNL Bacău, dispus să pun umărul la reconstrucția partidului, fidel ideilor și principiilor liberale.



IONEL PALĂR