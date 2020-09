Ionel Palăr, reacție după atacurile PSD: „În județul Bacău, bate vântul schimbării. Iar Dragoș Benea simte că pierde!”

Deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău și candidatul PNL-USR-PLUS pentru președinția Consiliului Județean, a reacționat, luni, după ce PSD a distribuit materiale electorale care fac referire la activitatea privată a candidatului liberal.

Cu această ocazie, Ionel Palăr a făcut referiri la acuzațiile care i se aduc din partea PSD Bacău.

Am trecut prin multe campanii electorale: locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Niciodată, repet, niciodată josnicia celor de la PSD nu a fost mai mare ca acum. Din disperare, Dragoș Benea calcă cele mai elementare reguli de bun simț în picioare. Am știut mereu că este un personaj fără scrupule, dar nu am crezut că se poate coborî atât de jos. Atacuri mizerabile, nedemne de anul 2020, venite din partea unui om care nu a construit nimic, niciodată. A lucrat toată viața la stat.

Aceste atacuri îndreptate împotriva PNL Bacău și mai ales a mea, au la bază un singur motiv: în județul Bacău, vântul schimbării bate din ce în ce mai tare. Iar Dragoș Benea simte că pierde. Aici, are instincte bune, căci va pierde. Și nu-l va bate doar Palăr, ci și cei peste 200.000 de băcăuani pe care i-a alungat în străinătate, băcăuanii din satele fără apă, canalizare și gaze, cei șomeri și fără perspective.

De 30 de ani, PSD a pus piciorul pe grumazul județului și nu admite că poate pierde. De aceea, recurge la mizerii, pentru că altceva nu are ce le spune oamenilor. De câteva zile, spațiul on line în mod special, dar și cutiile poștale, sunt invadate cu materiale care conțin atacuri mizerabile la adresa mea.

Vreau să fac următoarele precizări:

În principiu, asemenea mizerii, josnicii, nu merită băgate în seamă. Dar nu pot lăsa lucrurile așa, pentru că îmi este atacată familia. Până aici, Dragoș Benea! Până la familie. Pentru că eu nu sunt ca tine să mă ascund ca un laș (…). Eu, spre deosebire de tine, Dragoș Benea, nu sunt așa. Sunt un om transparent.

Clinica Luxor. Da, am construit-o împreună cu fostul meu cumnat, regretatul medic chirurg, Ciprian Olinic. Să-mi fie rușine că am muncit, că am construit? Niciodată. Da, clinica Luxor este astăzi un model printre clinicile private, o afacere de familie, în care lucrează inclusiv copii, astăzi studenți. Nu stau cu mâna întinsă la stat. Contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu reprezintă principala sursă de venit. Dar rolul CJAS tocmai acesta este: să încheie contracte cu cei care oferă servicii medicale, în sistem de stat și privat. De altfel, oamenii trebuie să beneficieze de servicii medicale de calitate. Iar în perioada pandemiei, Spitalul Județean a fost aproape închis, iar mulți pacienți au venit către clinicile private. Să le fi închis ușile? Nu!

Cifra de afaceri a clinicii este asigurată, în procent de maxim 15% din serviciile nedecontate de casă. Eu nu am făcut afaceri în vreme de pandemie, iar cel care a încercat să profite de acest moment a fost chiar (…) care, prin firma de casă Progo Office, a participat la mai multe încredințări directe date de Spitalul Județean Bacău, de sute de mii de euro. O firmă de papetărie, mare furnizor de echipamente medicale. DNA cercetează la acest moment, întreaga afacere.

Al II-lea episod: știți foarte bine, acum 16 ani am fost implicat, fără voia mea, într-o poveste. Cu timpul, chiar și cei care au vrut să-mi facă rău la acea vreme, au recunoscut că au greșit și și-au cerut scuze. La fel cum au făcut și cei care m-au citat, într-un dosar în care nu am avut decât calitatea de martor. Atât. Am fost, am sprijinit justiția și s-a terminat. Astăzi, Dragoș Benea rostogolește din nou această poveste. Pentru că este laș, pentru că nu are ce spune despre mine. Și pentru că este cuprins de teamă.

Și mai trist este că materialele care au fost distribuite de PSD și Dragoș Benea sunt materiale de campanie, și vor fi decontate de AEP. Cu alte cuvinte, PSD își va alimenta găleata de lături din banii băcăuanilor.

Astăzi, PSD este cuprins de teama că va pierde alegerile. Dragoș Benea, le vei pierde, știi bine. După 30 de ani, vei pleca acasă. Dar fii bărbat, și fă-o cu fruntea sus.