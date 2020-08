Ionel Palăr, președintele PNL Bacău: „PSD încearcă cu disperare să mențină controlul asupra Spitalului Județean de Urgență”

Ionel Palăr, președintele PNL Bacău și candidat la președinția Consiliului Județean, a făcut câteva acuzații la adresa PSD, în conferința de presă susținută marți, 25 august 2020.

Potrivit liderului liberal, „PSD încearcă cu disperare să mențină controlul asupra Spitalului Județean de Urgență, pe care l-a transformat în pușculiță de partid”:

PSD este vinovat că județul Bacău este unul sărac și depopulat. PSD și liderii lui nu s-au gândit decât la afacerile lor, la interesele lor, au șantajat primarii și comunitățile care nu au fost ”ale lor” și au refuzat să aloce fonduri, să dezvolte, să aducă județul în secolul al XXI-lea. Au făcut ce au vrut, și-au întins tentaculele peste tot, oriunde au avut un interes. Au transformat totul, inclusiv această pandemie, într-o afacere personală.

Interesul lor meschin a lovit până și în bolnavii de la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Ce caracter să ai, să vinzi la prețuri de două, trei ori mai mari, alimente la Spitalul Județean de Urgență, din Bacău? Salam normal la preț de salam de Sibiu, verdeața mai scumpă cu doi lei decât prețul pieței, ardei mai scumpi cu patru lei pe kilogram decât pe piață, sau cartofi poleiți cu aur, dacă ar fi fost să te iei după prețul lor.

Până unde poate merge mârșavia acestor oameni? De fapt, întotdeuana, PSD a considerat Spitalul Județean pușculiță de partid, coordonată de cuplul Benea – Șova, prin intermediul managerului Adrian Popa, al cărui mandat a expirat.

Acum, speriați că Adrian Popa nu ar mai prinde un nou mandat, încearcă să măsluiască efectiv concursul pentru postul de manager și limitează drepturile altor participanți la concurs, încălcând, cu bună știință, mai multe ordine de ministru.

De ce vor să-l păstreze pe domnul Popa? Pentru că le-a făcut jocul și jocurile în toți acești ani. Să vă reamintesc că acum câteva luni, firma Progo Office vindea echipamente de protecție spitalului, iar astăzi DNA cercetează această afacere? Sau că renovarea maternității a fost făcută de societatea domnului Floroiu? Sau că Spitalul Județean a devenit un loc călduț pentru mulți, foarte mulți apropiați ai PSD, fii și fiice ale unor persoane influente?

Aceasta este realitatea. Când avem nevoie de servicii medicale de calitate, mai ales acum în vreme de pandemie, PSD este interesat doar să păstreze Spitalul Județean în zona sa de influență.

Nu au fost interesați de spital ca de o instituție de care oamenii au nevoie ca să-și trateze suferința, s-au axat doar pe pușculița de partid care se numește Spitalul Județean. De aceea, PSD trebuie să plece! Un obiectiv atât de important nu trebuie politizat, politicul nu are ce căuta în managementul Spitalului Județean. Doar așa, bolnavii pot avea o șansă la tratament și condiții mai bune de spitalizare.

Dragoș Benea se spală pe mâni de epidemia de COVID 19, dar cele mai multe cazuri sunt în instituțiile controlate de PSD

Cu tupeul care l-a consacrat, Dragoș Benea vine acum și vorbește despre epidemia de COVID-19 din județul Bacău, dar nu suflă nicio vorbă că majoritatea cazurilor din ultima perioadă sunt în centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Din informațiile pe care le am, sunt focare la Căminul de bătrâni din Bacău, la Târgu Ocna și Dărmănești, în instituții de protecție aflate în grija DGASPC Bacău, o instituție unde domnul Benea s-a jucat de-a conducerea și ține în funcție o persoană condamnată! A retras-o pe dna Țîțaru câteva luni, de ochii lumii, și acum a repus-o pe funcție.

Acolo, domnule Benea, în instituțiile conduse de oamenii dvs sunt focare, și PSD își bate joc de oameni bătrâni și bolnavi, pentru că nu aplică măsurile de protecție. De asta Bacăul este pe locurile din topul clasamentului trist de COVID-19, din cauza incompetenței oamenilor de la PSD

Și poate am fi stat altfel, domnule Benea, dacă pandemia ne-ar fi prins cu un spital municipal funcțional, dar ați preferat, patru ani, să țineți spitalul închis, să blocați investiția și să târâți această instituție medicală într-o aventură juridică pe care da, eu, Ionel Palăr, împreună cu Liviu Miroșeanu, am reușit să o descâlcim. Am umblat câteva săptămâni de la un minister la altul și am dat de capăt la această chestiune pe care voi ați ținut-o încurcată patru ani.

Poate n-am fi ajuns cu atâtea cazuri de COVID, dacă, în prima parte a pandemiei ați fi fost mai preocupați de ce se întâmplă în spitalul județean, și nu de licitațiile pe care să le câștige firma de casă, (…), care a devenit, peste noapte, din furnizor de papetărie la Consiliul Județean Bacău, furnizor de măști, mănuși, viziere și produse dezinfectante!

Mare tupeu, Dragoș Benea, să știi că în curtea ta cazurile de COVID cresc și să vii să arunci responsabilitatea în curtea altuia!

– sursă: comunicat de presă PNL Bacău