Ionel Palăr, PNL: „Am decis să nu candidez la alegerile parlamentare”

Deputatul Ionel Palăr a remis presei o declarație, referitoare la alegerile parlamentare care urmează:

Am luat decizia de a nu candida pentru un nou mandat de parlamentar, iar gestul meu se încadrează în aceeași logică prin care, imediat după alegerile locale, mi-am anunțat demisia din funcția de președinte al PNL Bacău, ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare obținute la alegerile locale.

Ca parlamentar al statului român, am contribuit la elaborarea a sute de legi care au reglementat aspecte dintre cele mai diverse din societatea românească și mi-am făcut datoria ori de câte ori am fost solicitat, pentru a susține proiectele majore ale județul Bacău și obiectivele administrației liberale 2004 – 2016: Spitalul Municipal, podul de la Șerbănești, pasajul subteran ”Ștefan Gușă”, Teatrul de vară ”Radu Beligan”, Centrul de Afaceri, Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) de la Bacău și Comănești, care au dus la modernizarea celor două comunități. Am luat poziții publice față de modul discreționar în care primarii liberali au fost tratați la alocarea fondurilor de către guvernele PSD sau de Consiliul Județean Bacău și am sprijinit aleșii locali liberali din întreg județul, în toate demersurile lor constructive.

Ca parlamentar, cea mai mare satisfacție mi-a adus-o activitatea de președinte al Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, postură din care m-a preocupat salvarea și promovarea unor valori naționale, dincolo de granițele țării. Am contribuit direct la includerea în lista Patrimoniului mondial UNESCO a scoarței tradiționale românești, a mărțișorului, m-am opus retragerii dosarului Roșia Montană de pe lista UNESCO, am deblocat situația de la cetățile dacice din munții Orăștiei și a dosarului ”Cămășii cu altiță – ia românească”. Știu că, poate, pentru unii, acestea sunt elemente mai puțin importante, dar am preferat să-mi leg numele de astfel de proiecte, care țin de spritul românesc și de valorile în care am fost format și în care cred.

PNL Bacău are în rândurile sale numeroși colegi care pot reprezinta cu cinste și responsabilitate Bacăul în Parlamentul României. De altfel, așa cum am mai anunțat, rămân în continuare alături de colegii mei liberali și-mi pun la dispoziția acestora toată priceperea și experiența acumulate în decursul activității mele politice.

Sunt încrezător că proiectul pe care l-am promovat în campania de la alegerile locale, acela de a transforma județul Bacău într-o zonă turistică, în a doua Bucovină a Moldovei, rămâne unul viabil, apreciat de 31% dintre locuitorii județului Bacău, care m-au creditat cu votul lor. Voi continua să susțin și să promovez acest proiect, ca pe un element de referință pentru dezvoltarea județului.

Deputat Ionel Palăr