Intrăm oficial în iarnă. Drumarii fac pregătiri pentru deszăpezire

Autorităţile s-au pregătit pentru deszăpezirea pe drumurilor judeţene şi naţionale, chiar dacă pemperaturile în următoarele patru săptămâni vor fi mai ridicate decât cele specifice primei luni de iarnă.

Consiliul Judeţean Bacău, prin Serviciul de Drumuri, are şi în acest an contract subsecvent cu Conextrust şi Aquapark, firme cu care are un acord cadru valabil până în 2022.

„Contractul subsecvent încheiat anul acesta are o valoare de 47,3 milioane de lei, dar aici sunt incluse şi lucrări pe timp de vară, de întreţinere şi reparaţii pe drumuri”, a declarat Lenuţa Ardeleanu, director al Serviciului Public Judeţean de Drumuri.

„Pe drumurile naționale din județul Bacău vor fi executate servicii de deszăpezire pentru sezonul rece 2020-2021 de către firma S.C.RAD TRANS S.R.L. Valoarea contractului este de 2.550.583,16 lei, fără TVA”, a declarat Nicolae Popovici, şef birou comunicare la Direcţia de Drumuri Iaşi.

Cum va fi vremea în luna decembrie 2020

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat estimările evoluției vremii pentru următoarele patru săptămâni, adică în perioada 30 noiembrie – 28 decembrie.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Săptămâna viitoare va fi singura din acest interval de prognoză în care va fi mai frig. Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile vestice, nord-vestice și la munte, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, dar mai ales în zona versanților sudici ai Carpaților Meridionali. În restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil local deficitare în regiunile nord-vestice

Săptămâna 7 – 14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și în zonele montane aferente, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 14 – 21 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Precicipitațiile vor fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, posibil ușor excedentar, local, în regiunile sudice.

Săptămâna 21 – 28 decembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de cele specifice acestei perioade, lîn întreaga țară. Maximele vor urca spre 7 grade Celsius. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în jumătatea sudică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.