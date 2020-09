INTERVIU. Viorel Tamba, candidatul la funcția de primar al orașului Comănești, care va lupta pentru reindustrializare și crearea locurilor de muncă

Președintele USR Comănești Viorel Tamba vorbește, într-un interviu pentru Ziarul de Bacău, despre candidatura sa la Primăria Orașului Comănești, despre viziunea sa în ceea ce privește dezvoltarea susținută și echilibrată a orașului și despre motivele pentru care, în opinia sa, Viorel Miron nu mai are nici ideile și nici energia necesare unui nou mandat, pe care se pare că oricum nu ar dori să-l ducă până la capăt.

Domnule Viorel Tamba, cititorii au ajuns să vă cunoască deja din postura de candidat USR la funcția de primar al orașului Comănești preocupat de lipsa locurilor de muncă. Ne puteți spune câteva cuvinte despre omul Viorel Tamba?

Sunt născut în Comănești și am 35 de ani. Am absolvit Facultatea de Științe Economice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul 2012. În momentul de față sunt masterand la Universitatea „George Bacovia”, specializarea Managementul Instituțiilor Publice din cadrul Administrației Locale. Ca formare inițială sunt IT-ist și am practicat mulți ani jurnalismul local. Sunt născut în Comănești unde mi-am întemeiat o familie și sunt un fericit tată de băiat. Din 2010 și până în prezent coordonez cea mai mare și productivă secție de panel din România. Aș mai spune despre mine că îmi place sa formez profesional oameni și că prețuiesc cinstea, transparența și corectitudinea.

Sunteți candidatul USR la Primăria Orașului Comănești si n-o să vă menajez spunând că aveți o misiune foarte grea. Cum vă evaluați șansele de a-l bate pe actualul edil, Viorel Miron?

Sunt peste 16 ani de când administrația PNL Viorel Miron s-a instalat la Comănești. După dezastrul lăsat în urma de primarul PSD Dorinel Miron am avut impresia că, în sfârșit, Comăneștiul poate fi condus măcar cu decență. Dar din păcate orașul nu s-a deschis spre investitori, orașul a fost doar cosmetizat în locurile unde există cel mai mare electorat pe metrul pătrat, și aceasta a fost rețeta de succes pentru a fi reales.

Au trecut ceva ani de la entuziasmul inițial de a-l schimba pe Dorinel și, din păcate, izvorul de idei si entuziasmul administrației PNL Viorel Miron se apropie de final, iar acest lucru este vizibil pentru comăneșteni. Primarul nu mai iese în stradă să discute cu oamenii, nu există conferințe de presă sau filmări publicate ale ședinței Consiliului Local. Primarul se afișează doar la prietenoase și bine plătite firme de casă de la Iași, și nu pentru a lua pulsul orașului și de a rezolva problemele urgente ale cetățenilor din cartierele orașului, ci pentru a-și lăuda frenetic realizările din mandatele trecute.

În ultimii doi ani, adică fix de când am intrat în politică, am mers mult prin cartierele Comăneștiului și trebuie să știți dumneavoastră și cititorii dumneavoastră că la „Comănești, oraș frumos” – cum îl alintă actuala administrație, povestea de succes există parțial și asta doar în zona centrală. Toate cartierele au mari lipsuri ce doresc a fi ascunse publicului!

O să găsiți, de exemplu, că în cartierele mărginașe, există ulițe demne de Evul Mediu. Mame cu copii, bicicliști, mașini, pietoni trec prin drumurile de țară pentru a ajunge la domiciliu. O să găsiți blocuri nereabilitate a căror fațadă stă să cadă, comăneștenii știu că trăiesc într-un oraș fără alternative pe piața muncii și eu cred că ei merită la Primăria Comănești o administrație tânără, entuziastă, cu idei și proiecte care să îmbunătățească rapid calitatea vietii în toate cartierele Comăneștiului.



Eu vreau să fiu primarul muncitor și onest pe care comăneștenii să-l placă, pentru că voi interacționa cu ei direct, o să-i ascult și o să fiu constant în cartiere, pe teren alături de oamenii care îmi vor cere ajutorul. Orașul si dezvoltarea lui trebuie să aibă în atenție nevoile imediate ale cetățenilor, de acolo începe o administrație responsabilă care implică cetățeanul în decizie. Ca urmare, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, sunt un optimist moderat, pentru că mă lupt cu o mașinărie de propagandă uriașă a camarilei PNL Comănești ce pompează în mass media și pe facebook folosindu-se în general de angajații din subordine și funcționari publici, prin care se promovează exclusiv imagini frumoase din centrul Comăneștiului.



Eu cred, însă, că din ce în ce mai multi comăneșteni vor deschide ochii si vor vedea realitatea: un spital salvat de actuala administrație unde se pierd ore prețioase ce pot afecta integritatea vieții din cauza unui personal indiferent sau necalificat, lipsa locurilor de muncă, investiții neglijabile în educație și sport, angajări în sistem pe baza pilelor și relațiilor, facilitarea investițiilor doar pentru oamenii de afaceri agreați de primar!

Echipa mea, echipa USR pentru Primăria Comănești, oferă o alternativă foarte solidă, vă vorbesc aici despre oameni competenți si cinstiți; o alternativă credibilă la actuala administrație PNL a orașului. Decizia este la voi, dragii mei comăneșteni!

Spuneați că doriți un Comănești care să aibă în centrul lui oamenii. Care este vizunea dumneavoastră referitoare la Comănești?



Mă bucur că mă întrebați asta pentru că luna trecută, am lansat Programul de Guvernare Locală pentru Comănești, iar zilele trecute pentru Municipiul Bacău, unde îl avem drept candidat al alianței PNL-USR-PLUS la primărie pe colegul meu Lucian Stanciu-Viziteu, un om pe care-l susțin cu toată încrederea în cursa electorală contra lui Cosmin Necula, denumit și „primarul mochetă” din cauza deciziilor proaste în investiții. Acum, în ceea ce privește programul, așa cum spuneam, o politică de dezvoltare nu poate fi gândită fără să ții cont de nevoile și dorințele comăneștenilor.

Comăneștenii cer locuri de muncă, un spital cu personal implicat, calificat și profesionist, canalizare și o stație de epurare la standarde europene, gaze naturale în cartierele private de această energie ce poate reduce fondul forestier, continuarea lucrărilor de asfaltare, înființarea unei clinici veterinare mobile și a unei firme de ecarisaj ce aparține de primărie și care nu face parte dintr-o afacere de familie.

Comăneștenii își doresc siguranță, pentru că hoții sunt greu de stăpânit din cauza lipsei locurilor de muncă și din cauza lipsei unor programe de integrare în societate pentru persoanele cu probleme penale, comăneștenii își doresc o eficientizare termică și o schimbare la față a blocurilor printr-un program avantajos financiar. Chiar de curând, administrația PNL Viorel Miron a reușit să obțină finanțare prin PNDL pentru asfaltarea unor străzi din cartierul Șupan lipsite de canalizare. Un oraș nu poate fi gândit în dispreț față de oameni, doar pentru a promova imagini frumoase la televizor.

Pentru programul de guvernare locală am strâns idei de la cetățeni, de la membrii USR, am consultat documente de planificare oficială si am discutat cu experți. Proiectele bune ale Comăneștiului trebuie continuate și accelerată implementarea lor. Susțin ideea de a valorifica ceea ce a fost bine și a construi pe ce s-a făcut deja. Privind prin prisma unui scenariu pesimist, chiar dacă voi obține un procentaj pentru o funcție de consilier, voi vota orice hotărâre care se va dovedi a fi în folosul cetățenilor.



Vă spun cu certitudine și convingere: calitatea vieții cetățenilor din Comănești poate fi mai buna și pentru asta mă voi lupta ca primar în fiecare zi a mandatului. Repet, obiectivele mele pentru primul mandat de patru ani: obținerea a peste 1000 de noi locuri de muncă construind un parc industrial, respect față de mediu, continuarea lucrărilor de asfaltare dar nu înainte de facilitățile necesare (canalizare și gaze naturale); am soluții imediate pentru eliminarea patrupedelor de pe străzi dar și pentru îngrijirea celor existenți! Siguranța cetățenilor, reabilitarea fațadei blocurilor, restaurarea monumentelor istorice și a parcurilor existente, digitalizarea primăriei.

Comăneștiul este un oraș modest, cu toate că este lăudat obsesiv de propaganda administrației PNL Viorel Miron. Este, din păcate, orașul cartierelor mărginașe cu străzi de țară: un brand rusinos pentru Comănești si pentru plătitorii de taxe și impozite, care merită mai mult decât ceea ce primesc acum. Cartierele mărginașe sunt neîngrijite, locurile de joacă în aceste locuri sunt inexistente, gunoiul domnește în puncte gospodărești mizere, iar de colectare selectivă nici nu poate fi vorba.



Viziunea mea despre viitorul orașului are în vedere și dezvoltarea culturală a Comăneștiului. Festivalul de Tradiții și Obiceiuri este un festival superb pe care îl voi susține, dar trebuie să recunoaștem că nu este deloc de ajuns. Primăria Comănești la investiții culturale pe cap de locuitor se situează la finalul clasamentului, mai jos decât alte orașe din România, cu bugete mai mici. Asta pentru că, și o spun deschis, Primăria nu a știut sau nu a vrut să facă guvernanță culturală.

Ca primar, voi sustine încă trei festivaluri culturale, atât muzicale cât și gastronomice, menite să atragă turiști. Un alt punct important: Comăneștiul curat, educație pentru stimularea unor comportamente eco, să facem colectare selectivă pe bune, o administrație digitalizată, care sa mute online majoritatea interacțiunilor cu cetățenii.

Ați făcut o afirmație conform căreia Viorel Miron nu ar avea intenția de a duce la capăt un potențial viitor mandat. La ce vă refereați, mai precis?



Eu cred că domnul Miron însuși e de părere ca 16 ani la Primăria Comănești l-au cam ajuns și i-au cam ajuns. Și cred că-i putem mulțumi pentru timpul dedicat comunității. Dar, în egală masură, putem să-i cerem să ne spună sincer și public dacă-și mai dorește cu adevărat un mandat. Din informațiile mele, domnul Miron se pregătește să ocupe un post călduț în Guvernul României, iar în locul lui să ocupe funcția interimară un om ales tot de el, prin câstigarea consecutivă a majoritătii în Consiliul Local. Să ne amintim că o astfel de selecție a fost făcută și cu noul subprefect de Bacău, edilul din Comănești având un cuvânt important de spus fiind vicepreședintele PNL din județ! Acesta are nevoie mai mult de oameni obedienți decât de oameni competenți.

Ar fi un gest de responsabilitate și onestitate față de cei care l-au susținut până acum, ca înainte de alegeri, comăneștenii să știe că există această posibilitate: ca după un timp domnul Miron să-i părăsească, să renunțe la mandat.

Sincer, vă așteptați la un răspuns din partea lui Viorel Miron?



Nu eu trebuie să mă aștept la un răspuns. Comăneștenii trebuie imperativ să-l primească. E un gest de minim respect față de alegători. Nu e nicio rușine să îți folosești experiența dobândită la Primărie în cadrul Guvernului României, în beneficiul cetățenilor. Din contra, e o mândrie să avem un comăneștean într-o astfel de poziție. Dar comăneștenii merită onestitate si sper ca domnul Miron să fie sincer în comunicarea planurilor sale. Fiindcă vine cu promisiuni ce pot fi realizabile în următoarele două mandate, ne vorbește cu celebrul său „se va face”, dar e bine să știm că ne spune doar povești de campanie, nu planuri reale, în beneficiul comunității.

Ne apropiem de final, domnule Tamba. Și n-aș vrea să nu remarc sloganul sub care candidați în aceste alegeri: „Pentru Industrie și locuri de muncă!”



Comăneștiul este casa mea și a familiei mele. Este și casa unor oameni care se simt conectați emoțional și afectiv de nenumărate experiențe frumoase pe care le-au trăit aici. Fie că e vorba de faptul că au făcut liceul la Comănești, au fost oaspeții Comăneștiului la Festivalul de Datini Strămoșești sau la Zilele Orașului Comănești, au rude aici, au fost turiști, trec și se bucură de ospitalitatea noastra – sunt mulți români care pur și simplu iubesc acest oraș și-l vor mai curat, mai digitalizat, mai prietenos. În același fel în care-i vrei binele unui prieten bun. Această emoție care vine dinspre oameni spre oraș trebuie sa fie reciprocă. Administrația orașului trebuie sa-i trateze cu considerație și respect, cu onestitate. Trebuie să faciliteze crearea locurilor de muncă și nu putem face asta fără un parc industrial!



Ca urmare, Comăneștiul autentic, dincolo de poze, pe care vă invit să-l iubiți este unul în care eu ca primar voi dori să fie mai populat și mai animat. Comăneștiul pe care vă invit să-l iubiți este acela în care avem grijă unii de alții, avem grijă ca seniorii noștri sa fie îngrijiți, să aibă opțiuni de îmbătrânire activă. Comăneștiul pe care vă invit să-l iubiți este acela în care administrația respectă cetățeanul, îi respectă timpul și banii pentru că e digitalizată. Și în cele din urmă, Comăneștiul pe care vă invit să-l iubiți, este unul în care cartierele sunt egale ca investiții cu centrul și în care ne tratăm unii pe alții ca membrii unei comunități, a unei numeroase și diverse familii.