INTERVIU. Cristian Ciubotaru, administratorul public al orașului Târgu-Ocna: „Primarul are rolul de a fi deschis la tot ceea ce înseamnă nou şi SMART în evoluţia comunităţii”

Cristian Aurelian Ciubotaru s-a născut și a crescut în orașul Târgu-Ocna, fiind „de-al locului” de patru generații. La cei 48 de ani ai săi, are două fiice, iar parcursul profesional l-a dus în cele mai importante funcții din administrația locală. De câteva luni, este liderul social-democrat local și intenționează să ajungă primarul orașului-stațiune.

-Sunteți administrator public în Târgu Ocna, ați fost și viceprimar. Ce altceva ar trebui să știe concetățenii despre dumneavoastră?

– Trebuie să spun de la început, sunt mândru ca sunt târg-ocnean. M-am născut în acest oraş minunat şi am decis să rămân aici, acasă! Am căpătat primele cunoştinţe la Şcoala nr. 2, sub îndrumarea doamnei învăţător Maria Furdu, apoi, la gimnaziu, am avut noroc de profesori deosebiţi şi devotaţi meseriei de dascăl, adevărate exemple de urmat. Părintii mei m-au educat şi îndrumat, alături de fratele meu, în tot ceea ce este demn, frumos, corect. M-au învăţat să respect oamenii, să fiu vertical şi să îmi fac treaba acolo unde sunt şi să cred că, indiferent de situaţii, întotdeauna cinstea si corectitudinea vor învinge. Provin dintr-o familie pe latura paternă din oameni ai locului de patru generaţii. La reîntoarcerea în oraș, după o perioadă de pribegie, am lucrat ca economist la o fabrică de tip cooperatist cu profil de prelucrare a lemnului şi producţie mobilă.

-Cum ați ajuns să lucrați în administrația publică?

-În anul 2001, în urma unui concurs, am început să lucrez la Primărie, ca funcţionar public, unde m-am specializat în resurse umane. Permanent m-am dezvoltat şi am învăţat că cel mai important este spiritul de echipă, de comunicare, de implicare în viaţa socială, de a încerca întotdeauna să poţi consilia sau să lămureşti pe cineva aflat în căutarea unor răspunsuri sau soluţii. Am fost implicat în toate proiectele de dezvoltare ale oraşului, gestionate în această perioadă de către administraţia locală. În 2003, am intrat în echipa Partidului Social Democrat, iar victoria din alegerile din 2004 a fost urmată de propunerea să devin viceprimarul localității. A fost un mandat de 4 ani plin de provocări, cu proiecte gestionate bine. Aș spune că a fost o perioadă de şlefuire profesională.

Cea mai mare încercare prin care am trecut a fost aceea din 2005, când din cauza fenomenelor puternice meteorologice, oraşul Târgu Ocna a fost inundat şi a suferit pagube materiale enorme. Echipa de conducere de atunci, alături de colegii funcţionari şi toată comunitatea, ne-am mobilizat spre a înlătura efectele şi a relua viaţa în condiţii normale. Au fost atunci două luni de foc, cu puţine ore dormite.

În perioada 2008 – 2011, am reluat activitatea ca funcţionar public – șef birou, coordonând biroul de resurse umane salarizare, managementul calităţii şi tehnologia informaţiei, un departament interesant, implicat în organizarea şi gestionarea curentă a funcţiilor publice. Am pus dăruire, empatie, respect şi am contribuit în dezvoltarea carierei profesionale a multora. Din septembrie 2012, prin concurs ocup, funcţia de Administrator Public în cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna.

-De ce echipa PSD?

-Sunt implicat într-o echipă politică respectabilă, care întotdeauna s-a preocupat de partea socială a celor mulţi, de partea oamenilor corecţi, oneşti, muncitori. Da, sunt membru al Partidului Social Democrat, un partid Puternic, Solidar, Devotat şi implicat în proiectele importante locale și ale țării. Fac parte din echipa PSD Târgu Ocna din 2003 (iar prin votul colegilor mei, acum conduc această organizaţie social-democrată, sunt preşedinte de aproape 1 an), o echipă frumoasă, echilibrată, onestă, întotdeauna in sprijinul comunităţii, activă în toate investiţiile din oraş, în viaţa socială, culturală, turistică. Echipa PSD a avut întotdeauna şi are şi acum reprezentare în Consiliul Local cu 6 consilieri activi, implicaţi în comisiile funcţionale, permanent cu spirit de iniţiativă cu idei constructive.

Foto: 28 septembrie 2019

-De ce are nevoie Târgu Ocna pentru dezvoltare în următorii ani?

-Orașul are nevoie de o nouă abordare, de o deschidere către proiecte inovative, bazate pe noile tehnologii, pe conceptul de oraş inteligent, pe dezvoltarea unor aplicaţii care să contribuie la un grad de confort şi satisfactie a locuitorilor și a turistilor care aleg vacanţa în Târgu Ocna. Eu vad patru direcții importante: prima este satisfacerea nevoilor de bază pentru cei care deţin proprietăţiî în oraş sau cartiere. Aici intră infrastructura rutieră, conectarea la rețelele de utilități publice a locuitorilor de pe străzile unde încă acestea nu există, accesul obţinerii unor spații de locuit pentru cei tineri sau specialiști în domenii vitale pentru comunitate.

A doua direcție o reprezintă învățământul și sănătatea: unități şcolare moderne, atractive, dotate cu echipamente de studiu, IT şi multimedia, servicii de transport şcolar şi încurajarea unitatilor de tip after-school și mai ales de educație timpurie (de tip creșă și centru de zi pentru mame), sprijin și recunoaştere pentru performanţele elevilor şi profesorilor.

Vorbim și de spatii medicale publice proprietatea Primăriei întreţinute, asigurate condiţii de asteptare şi relaxare pentru cei aflaţi în aşteptarea serviciilor medicale (mobiler adecvat, conexiune internet, echipamente de informare media), amenajarea curţilor interioare dotate cu mobilier specific și un serviciu pentru persoanele vârstnice.

Îmi propun pas cu pas spre trecerea la un oraș inteligent! A treia direcție este dezvoltarea urbană care integrează tehnologii și sisteme pentru a administra în mod eficient și securizat resursele unui oraș. Vorbim despre iluminat public funcţional adaptat la viaţa modernă europeană; condiții de siguranţă în deplasarea pe drumuri; amenajarea în cadru unitar a spațiilor de parcare din incintele blocurilor şi reglementarea parcajului pe străzile oraşului. Mai este nevoie de supravegherea video a principalelor zone publice, intersectii centrale și străzi principale din cartiere; un sistem de salubrizare eficient.

Atenție! Curățenia orașului, pe primul loc, la fel spațiile verzi, întreținute și amenajate atractiv.

– Târgu Ocna este un oraș-stațiune, cum vedeți dezvoltarea turismului?

În fine, cea de-a patra directie, turismul – motor de dezvoltare locală şi regională. Aici văd important să acordam sprijin permanent lăcaşurilor de cult, pentru dezvoltarea turismului religios; asigurarea funcţionării centrului de relaxare şi agrement din Parcul Măgura; dezvoltarea atracțiilor turistice, de recreere și relaxare; punerea în valoare a clădirilor istorice ale orașului, obiectivelor turistice publice și promovarea traseelor.

O atenţie deosebită doresc sa o îndrept către mediul antreprenorial existent in zonă, cel care este motorul economiei, generatorul de plusvaloare, creatorul de locuri de muncă. O legătură permanentă constructivă cu aceştia pentru a le inţelege nevoile şi problemele. Aleg să urmez exemple de bune practici ale altor comunităţi, despre facilităţile care pot fi acordate către antreprenori, prin care să îi ajut să-și dezvolte afacerile.

-Ați fost desemnat candidat, sunteți pregătit pentru ceea ce înseamnă munca de primar?

Evoluţia unei comunităţi este permanentă. De aceea, pentru a avea performanţă este nevoie de cineva bine pregătit, cu o experienţă economică sau administrativă şi, cel mai important, cu reale calităţi şi spirit de echipă, cu abilităţi manageriale. Un primar nu este persoana care poate rezolva totul, doar prin titulatura sa. Eu cred că este persoana care ştie să pună în valoare expertiza aparatului de lucru, să maximizeze calităţile profesionale ale fiecăruia, să identifice locul şi poziţia fiecăruia în organigrama instituţiei.

De asemenea, primarul are rolul de a înţelege şi a fi deschis la tot ceea ce înseamnă nou şi SMART în evoluţia firească a comunităţii. Primarul şi întreg mecanismul de funcţionare a Primăriei trebuie să îşi canalizeze tot efortul nu pentru a crea un profit ca într-o companie, ci pentru dezvoltarea, creşterea gradului de confort, asigurarea permanentă a utilităţilor publice, spre satisfacţia locuitorilor acelei comunități.

Aşa cum mă ştiţi sunt un om serios şi de cuvânt şi tot ceea ce am spus până acum este sustinut de fapte, de documente, de realitate. Totdeauna m-am implicat şi am muncit pentru a găsi soluţii şi rezolvări – aceasta este filosofia mea. De aceea, cred cu tarie că alături de oamenii de bună credinţă, corecţi, morali, adevăraţi cetăţeni din comunitate si împreună cu echipa PSD putem reuşi. Mai mulţi, cu sigurantă facem mai multe, suntem mai puternici!