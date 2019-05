INTERVIU – Corina Crețu, comisar european și candidat Pro România: „Eu am lucrat pentru români și pentru România!”

Cu câteva zile înaintea scrutinului de pe 26 mai 2019, pentru Parlamentul European, Corina Crețu, comisar european și candidat din partea Pro România a acordat un interviu despre activitatea sa și importanța votului de duminica viitoare:

Reporter: Atât în calitate de comisar european, cât și de candidat pentru un nou mandat în Parlamentul European, ce le puteți promite cetățenilor din România?

Corina Crețu: Cred că vremea promisiunilor a trecut. Suntem la momentul bilanțului, când faptele au întâietate asupra oricăror altor mesaje electorale. În toate funcțiile pe care le-am deținut la nivel european, fie că am fost europarlamentar, vicepreședinte al Parlamentului European sau Comisar European, eu am lucrat pentru români și pentru România. Am acumulat o experiență importantă în politica europeană, am ajuns să cunosc mecanismele și am legături construite în ani de zile de muncă. Și, la fel ca și până acum, sunt pregătită să le pun pe toate în beneficiul cetățenilor și pentru dezvoltarea țării noastre. Trebuie să înțelegem că dacă vrem să obținem avantaje pentru țara noastră, atunci trebuie să știm să negociem și să avem o imagine bună în fața partenerilor europeni. Vă spun cu toată sinceritatea, eu așa am reușit să obțin o alocare financiară cu 6 miliarde de euro mai mare a fondurilor de coeziune pentru România pentru perioada 2021-2027.

Tocmai de aceea, sunt uimită să văd deschizători de listă de la PSD care folosesc lozinci naționaliste, ambalate în patriotism, în condițiile în care nu au fost în stare să atragă decât 21% din miliardele de euro pe care Uniunea Europeană ni i-a pus la dispoziție pentru acest exercițiu financiar. Eu cred că a fi patriot înseamnă, mai presus de orice, să nu ratezi șanse și oportunități pentru cetățenii tăi, nu să îți izolezi țara prin discursuri anti-europene și să dai vina pe străini pentru propria incapacitate de a atrage bani europeni.

Am încercat să transmit această idee și celor din Guvern pe tot parcursul mandatului meu de comisar european. Așa cum bine știți, am făcut nenumărate demersuri pentru accelerarea proiectelor de infrastructură mare – cum sunt spitalele regionale sau Autostrada Moldovei. Am trimis cei mai buni experți europeni la București ca să ajute la întocmirea documentațiilor necesare. Eu însămi am trimis scrisori sau am avut întâlniri cu reprezentanții Guvernului. Din păcate, însă, a fost în zadar. M-am izbit de nepăsare, iar rezultatul este că Guvernul nu a înaintat Comisiei Europene nici măcar unul dintre aceste proiecte fundamentale pentru interconectarea tuturor regiunilor istorice ale țării sau pentru construirea unei infrastructuri de sănătate moderne. Și atunci stau să mă întreb cum se numește acest refuz constant de a colabora în beneficiul propriilor tăi cetățeni: acesta o fi patriotism?!

Eu îi asigur pe cetățeni că voi continua să fiu același om care își dorește să vadă România mai dezvoltată și mai prosperă și voi face tot ceea ce este posibil pentru a schimba actuala situație în care țara noastră nu are proiecte importante și stă cu miliardele de euro necheltuite din cauza incompetenței, birocrației și corupției.

Reporter: Cum arată prezentul și viitorul cooperării dintre București și Uniunea Europeană?

Corina Crețu: Adevărul este că relația noastră cu Uniunea Europeană este la cel mai jos nivel din istorie, iar asta din cauza permanentelor atacuri, minciuni și dezinformări pe care actuala conducere a PSD le folosește împotriva proiectului european. Am plecat de la un nivel foarte bun, ceea ce ne-a și permis să obținem portofolii importante la nivelul Comisiei Europene, cum au fost cele ale Agriculturii sau Dezvoltării Regionale. Mi-e teamă, însă, că dacă pe 26 mai românii nu vor sancționa derapajele antieuropene ale grupului de interese care a capturat PSD și care conduce țara, vom ajunge să fim izolați la nivel european și vom avea de suferit cu toții.

În esență, pe 26 mai trebuie să alegem între pro-europeni și anti-europeni. E vorba de a sprijini Uniunea Europeană sau a fi împotriva ei. PSD înseamnă anti-Europa, adică mai puține șanse de dezvoltare pentru cetățenii României. Sper ca românii să se mobilizeze și să nu permită instalarea unei noi Cortine de Fier, care să ne separe de restul Europei. Noi am construit PRO România pentru a fi o alternativă viabilă și competentă la acest dezastru și am încredere că oamenii vor fi alături de noi în încercarea de a respinge această politică retrogradă a PSD care vrea să ne scoată în afara Uniunii Europene și să anuleze toate beneficiile pe care românii le-au obținut în cei 12 ani de apartenență la familia europeană.



Reporter: Discutăm despre foarte multe proiecte, despre bani europeni pentru programe strategice de cooperare, însă cum simt cetățenii că apropierea față de UE le poate face viața mai bună?

Corina Crețu:În primul rând, vreau să vă reamintesc că realități care astăzi ni se par banale, precum libertatea de a călători fără viză, dreptul de a studia în străinătate sau de a munci oriunde în Europa erau doar un vis acum 12 ani. Toate acestea, și nu numai, sunt posibile doar datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană.

În al doilea rând, Uniunea Europeană ne-a pus în această perioadă la dispoziție zeci de miliarde de euro pentru a reduce decalajele de dezvoltare față de țările din vest.

Sunt sute de mii de români care au o slujbă pentru că fabricile în care lucrează au fost ridicate sau măcar sprijinite cu bani europeni. Sunt școli, spitale și cămine de bătrâni care au fost construite sau modernizate cu finanțare europeană. Și sute de comune sau orașe au apă, canalizare și drumuri mulțumită finanțărilor europene care au adus bani administrațiilor locale. În sfârșit, zeci de mii de agricultori și fermieri au putut beneficia de subvenții consistente de la Uniunea Europeană.

Toate aceste lucruri au făcut ca viața românilor să fie simțitor mai bună în acești ani și, tocmai de aceea, trebuie să continuăm această tendință pozitivă. Dar, în același timp, trebuie să fim conștienți că putem pierde tot ce am câștigat dacă vom asista pasivi la încercarea PSD de a scoate România din UE. Fiecare dintre noi va avea ocazia să răspundă la alegerile europarlamentare din 26 mai în ce parte a Europei ne dorim să fim: în cea a progresului, cu instituții performante și atractivă pentru investiții sau în cea a izolării, corupției și incompetenței. Un vot pentru PRO România va însemna cu siguranță un semnal clar ca țara noastră să rămână alături de partenerii noștri europeni.

Reporter: Cât de mult contează familia europeană din care face parte un partid atunci când te duci la Bruxelles pentru a te bate pentru țara ta?

Corina Crețu: În Parlamentul European, grupurile politice sunt esențiale pentru buna funcționare a acestuia. Ca atare, este foarte important să faci parte dintr-o familie europeană capabilă să îți susțină și să îți promoveze proiectele la nivelul Parlamentului European. Însă apartenența la un astfel de grup trebuie să fie un lucru firesc. Cu alte cuvinte, te atașezi unui astfel de grup doar dacă te regăsești în valorile pe care le susține. Vedeți ce se întâmplă în prezent cu PSD, care este la un pas de a fi dat afară din familia socialiștilor europeni. Și asta pentru că PSD a deviat de la valorile social-democrației europene. Atacurile permanente, jignirile și discursul dublu nu trec neobservate și sunt, pe bună dreptate, sancționate.

În ceea ce privește PRO România, pot să vă spun că am purtat deja discuții informale cu două grupuri progresiste și pro-europene din Parlamentul European, însă decizia în privința afilierii noastre o vom lua după alegeri. Este important să vedem evoluțiile politice care vor avea loc după alegeri, aici gândindu-mă și la decizia PES în privința PSD și a ALDE Europa față de ALDE România.

După ce PSD a abandonat principiile social-democrației, PRO România reprezintă singura forță politică care va reprezenta stânga românească și pro-europeană în Parlamentul European. Până atunci, noi ne-am declarat public susținerea pentru candidatura domnului Frans Timmermans pentru funcția de Președinte al Comisiei Europene.

Reporter: De ce credeți că România nu a fost în stare să atragă capital străin ca urmare a Brexit, cum au făcut Franța, Belgia sau Germania?

Corina Crețu: După cum știți, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este un proces care nu s-a încheiat și care suscită încă multe discuții la nivel european. PRO România va sprijini categoric orice demers politic de natură să păstreze Marea Britanie în interiorul UE. Dacă aceste demersuri se vor dovedi în final imposibile, atunci România va trebui să promoveze o relație UK – UE cât mai integrată, în ceea ce privește piața comună, libera circulație și uniunea vamală.

Faptul că multe dintre companiile care se gândesc să părăsească Marea Britanie în urma Brexit nu iau în calcul ca destinație România pentru relocare este un nou semn de întrebare privind modul în care autoritățile de la București știu sau sunt interesate să atragă investiții și să ofere facilități companiilor importante. Din păcate, actualul guvern suferă de o lipsă de viziune în privința viitorului României. Nu m-ar mira să văd că vom pierde noi oportunități de a crea locuri de muncă și de a aduce dezvoltare României din cauza lipsei de înțelegere a realităților politice europene a celor care administrează această țară.

Tocmai de aceea, alegerile din 26 mai privesc în primul rând generațiile viitoare, cărora e important să le oferim toate șansele pe care alte generații nu le-au avut, dar pe care Uniunea Europeană le face posibile.