Internat cu SARS-Cov-2, consilierul local Dorin Chirilescu și-a povestit experiența pe blog. „Nu e ușor să primești vestea că ești infectat”

Consilierul local Dorin Chirilescu a fost depistat pozitiv cu COVID-19, iar după ce simptomele sale s-au agravat, acesta a fost internat la baza Letea.

Chirilescu a povestit pe blogul său personal întreaga experiență, de la apariția simtomelor, până când a ajuns din nou acasă, în speranța că poate da o mână de ajutor celor care trec prin această situație

Duminică dimineață aveam deja dureri musculare la nivelul picioarelor și aproape că nu reușeam să mă dau jos din pat. Mă simțeam epuizat și deja conștientizam că e mai serios decât am “evaluat” noi inițial situația. Durerile de cap erau aproape insuportabile și deși nu faceam niciunul dintre noi febră, parcă fierbeam la interior.

Am început să ne simțim rău în weekend, acum două săptămâni, și eu si soția. Întâi a început ea, cu simptome de răceală sezonieră, iar apoi eu, după ce am încercat să o tratez cum știm, cu ceai, theraflu și ce mai aveam prin casă.

După ce a sunat la 112 pentru a solicita să i se facă testul, Chirilescu a aflat că atât el cât și soția sunt pozitivi.

Un aspect important în lupta cu acest virus este factorul psihologic și vreau să menționez că nu e ușor să primești vestea că esti infectat cu SARS-COV-2 când pe toate canalele de știri vezi imagini cu oameni care mor.

Psihicul nostru este cel mai mare aliat în lupta cu orice boală, iar chiar dacă o asemenea veste te poate impresiona cumva, trebuie să depășești momentul și să crezi în tine și în capacitatea ta de a lupta cu amenințarea.

Am început să luăm tratamentul indicat de medicul de familie, dar din păcate, în cazul meu, au apărut niște complicații pulmonare, ce mă împiedicau să respir suficient. Am sunat la ambulanță, care a venit după aproape o oră și jumătate și cu ajutorul căreia am ajuns la SJU pentru a face investigațiile necesare.

La radiografie, mi-a apărut o problemă ce părea a fi pneumonie, astfel am fost internat la baza Letea, sub tratament de specialitate.

Nu e ușor, nu știu cum să descriu cât mai simplu situația dpdv psihologic, dar să stai în izolare atâtea zile, cu pastile, apelând la prieteni și rude pentru orice lucru necesar, pentru ca apoi să ajungi izolat, tratat de personal medical ambalat ca în filme, îți trebuie puțin timp de acomodare, de conștientizare.