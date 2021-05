Instituțiile publice nu vor mai avea voie să ceară copii după documente. Deputatul Mircea Fechet este coinițiator al un proiect de lege liberal privind debirocratizarea

Deputatul PNL de Bacău Mircea Fechet este coinițiator al unui proiect de lege liberal, inițiat de deputatul de Ilfov, George Tuță, care vizează interdicţia adresată instituţiilor publice de a solicita cetăţenilor acte sau copii după acte emise de autorităţi publice.

„Statul trebuie să fie un prieten în relația cu cetățeanul, să îl ajute pe cât posibil și nu să îl încurce. Am susținut asta mereu și voi continua să o susțin în toată activitatea mea parlamentară. De aceea, am semnat, în calitate de coinițiator, cu mare bucurie proiectul de lege al colegului meu, deputatul PNL George Tuță, care prevede că instituțiile publice nu vor mai putea solicita cetățenilor acte sau copii după acte emise deja de autorităţi publice. Acest lucru înseamnă că instituțiile vor fi obligate să îşi dezvolte baze de date interconectate şi proceduri simplificate de interogare a acestora. Unul dintre motivele pentru care am intrat în politică este să fac mai ușoară viața oamenilor și exact acesta va fi efectul unor astfel de proiecte, care sunt în primul rând despre debirocratizare, simplificare și respect din partea statului față de cetățeni”, spune Mircea Fechet.

În textul proiectului de lege este prevăzut că: „Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public”. (sursa: comunicat de presă)