Închisoare cu suspendare pentru un tânăr de 20 de ani care şi-a ucis doi prieteni. A condus băut şi fără permis

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare după ce a provocat un accident rutier grav, în urma căruia doi adolescenţi, prieteni ai săi, au decedat. Acesta nu avea permis și se afla sub influenţa alcoolului. Totodată, gonea cu peste 120 km la oră, la volanul unui BMW, în momentul producerii accidentului tragic.

Foto: Facebook

Judecătoria Moineşti a dispus condamnarea la doi ani şi patru luni închisoare cu suspendare a tânărului care a provocat tragedia. Ştefan Anton, care la data tragediei avea 18 ani, a fost găsit vinovat pentru ucidere din culpă şi conducere fără permis.

Nu a fost pus sub acuzare şi pentru conducere sub influenţa alcoolului, deoarece valoarea alcoolemiei (0,55 g%0 alcool pur în sânge) a fost sub limita prevăzută de lege pentru a fi incriminată a infracţiune.

Ştefan şi-a recunoscut faptele şi a solicitat instanţei să fie judecat prin procedura simplificată. Recunoaşterea faptelor şi lipsa antecedentelor penale au fost argumente suficiente pentru judecătorul investit să soluţioneze acest caz să-i creeze convingerea că scopul pedepzei, în acest caz, poate fi atins şi fără privare de libertate.

„Instanţa reţine şi că pentru a conduce la atingerea scopului prevăzut de legiuitor, pedeapsa trebuie să fie adecvată particularităţilor fiecărui individ şi raţională, să fie adecvată şi proporţională cu gravitatea faptelor comise”, au motivat instanţa, fără a face nicio trimitere la circumstanţei concrete ale producerii accidentului: consumul de alcool şi lipsa permisului de conducere.

În cazul familiilor celor doi adolescenţi decedaţi în accident, Judecătoria Moineşti a obligat societatea de asigurare să le achite daune morale şi materiale (370.000 de lei pentru părinţii şi rudele apropiate ale tânărului care a murit la locul accidentului, respectiv 300.000 de lei pentru rudele victimei care a decedat, ulterior, la spital).

Sentinţa a stârnit nemulţumiri atât rândul familiilor, cât şi a procurorilor şi a asiguratorului. Cu toţii au contestat-o, dosarul fiind înaintat zilele trecute Curţii de Apel Bacău, instanţă ce va pronunţa sentinţa definitivă.