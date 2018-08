Început de toamnă plin de evenimente. Street Food Festival și Tamasidava, printre manifestările ce vor avea loc în perioada 1 – 9 septembrie

Primăria Bacău va finanța parțial mai multe evenimente pentru publicul larg, programate să aibă loc la începutul lunii septembrie. Primul dintre ele, Festivalul Antic Tamasidava, a fost reprogramat și va avea loc în acest weekend, 31 august-2 septembrie, în Parcul Gherăiești. Dar, deschiderea oficială va avea loc în centrul orașului, unde va avea loc o paradă cu torțe, de la statuia lui Ștefan cel Mare către Piața Tricolorului.



Festivalul are drept scop prezentarea stilului de viață al geto-dacilor, și din acest motiv, în Parcul Gherăiești, vor putea fi urmărite scene de luptă între gladiatori, se pot observa echipamente, arme, mașini de luptă.

În același timp se vor organiza ateliere de fierărie, pielărie, prelucrarea lemnului, coafură şi machiaj antic, de confecționare săgeţi, pictură, confecţionare bijuterii antice, țesut, fierărie, prelucrarea osului şi a lemnului, confecţionare veşminte antice. Primăria Bacău finanțează această manifestare cu 64.500 de lei.

Street Food Festival revine

Weekend-ul viitor, cu începere de joi, 6 septembrie și până pe 9 septembrie, va fi din nou unul plin. Asociația Surf the Earth Project și Why not us din Cluj Napoca aduc în Bacău Street Food Festival, care s-a bucurat anul trecut de priză la public.

Primăria finanțează, în baza unei asocieri, cu 75.000 de lei acest eveniment care va avea loc în Parcul Cancicov. Se estimează o prezență de 30.000 de persoane în cele patru zile în care nu doar se va mânca bine, dar se va asculta și muzică bună. Finanțarea va asigura amenajarea spațiului, amplasarea standurilor și camionetelor cu mâncare, proiecții de film, activități pentru copii și concertele.

Pe 8 și 9 septembrie se vor marca Zilele Parcului Gherăiești, a cincea ediție, care are ca scop declarat „promovarea potețialului de agrement al parcului și diversificarea ofertei de activități educaționale și sportive pentru tinerii băcăuani”. Cu acest prilej se vor organiza workshopuri tematice, vor avea loc piese de teatru, concerte, crossuri. Primăria alocă 15.000 de lei pentru toate activitățile incluse în proiect.

În paralel, între 7 și 9 septembrie are loc Salonul de toamnă al muzicii folk și blues. Este cel mai scump eveniment la care municipalitatea va fi partener, suma solicitată spre aprobare consilierilor locali fiind de 105.000 lei. În plus, organizatorii mai cer 200 de scaune și bănci, toalete ecologice și igienizarea zonei după eveniment. O scenă pe care vor evolua numeroși artiști va fi amplasată în Piața Tricolorului, dar o parte dintre evenimente vor avea loc și în alte locații. Organizatorii spun că beneficiile rezultate din contribuțiile sponsorilor și spectatorilor se vor constitui într-un fond ce va fi utilizat pentru sprijinirea copiilor din Bacău.

