Începe vaccinarea populației de peste 65 de ani și a celor cu boli cronice. Vezi lista centrelor din județul Bacău

La nivelul judetului Bacau, pentru vaccinarea populatiei cu varsta de peste 65 de ani si a celor cu boli cronice, vor functiona 17 centre de vaccinare din care 2 centre sunt mobile, dupa cum urmeaza:

Municipiul Bacau: Sala Sport Școala nr. 6 Cartier CFR, Sala de Sport Școala Ion Luca, Spitalul Județean Bacău, Centru Mobil de vaccinare, Centrul de afaceri si expozitii, Colegiul Tehnic Letea

Municipiul Onesti: Muzeul de istorie, Baza Sportivă, Centru Mobil de vaccinare,

Municipiul Moinesti: Complex de Servicii Sociale,

Oras Comanesti : Clădirea Centrul nr. 5

Oras Buhusi : Casa de Cultură „Elisabeta Bostan”

Oras Tg. Ocna : Centrul Balnear „Parc Măgura”

Oras Darmanesti : Cămin Cultural

Comuna Sascut : Clădire S.C. SEPRAG S.R.L. – SALON LUX

Comuna Parincea : Camin Cultural

Comuna Podu Turcului : Sala sport – Liceul Tehnologic Al. Vlahuta

Etapa a doua de vaccinare va incepe vineri, 15 ianuarie 2021.

In prima faza, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: beneficiari din centrele rezidentiale, persoane cu varsta peste 65 de ani, persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, precum: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice inclusiv boli congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, oncologice, pulmonare, afectiuni neurologice, inclusiv Sindromul Down, afecțiuni hepatice, autoimune, imunodepresii severe, pacienti transplantati (cu consult medical prealabil), pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, HIV-SIDA.

In faza a doua, vor fi vaccinati lucratori din domenii cheie: domeniul Apărării, ordine publică, siguranță națională, autoritate judecătorească, personalul din sectorul economic vital, cum ar fi procesare, distribuție alimente, pâine, lactate, legume, apă, centrale electrice (transport și distribuție), medicamente și materiale sanitare, transport de persoane și mărfuri, personalul din învățământ, poștal și curierat, salubritate și deșeuri, personalul din înaltele instituții ale statului (Parlament, președinție), culte religioase.

Programarea la vaccinare impotriva COVID-19:

persoanele cu varsta de 65 de ani si peste, se pot programa la vaccinarea impotriva COVID-19 utilizand oricare dintre urmatoarele modalitati :

prin intermediul medicilor de familie

individual

prin contul unui apartinator (pe un cont se pot inscrie pana la 10 persoane)

prin call-center-ul DSP : 021/414.4434

prin structurile de asistenta sociala de la nivelul UAT-urilor

persoanele cu varsta sub 65 de ani, cu afectiuni cronice, se pot programa la vaccinare prin medicii de familie pe lista carora sunt inscrise;

In cazul in care aceste persoane nu sunt inscrise sau nu au acces la medicul de familie propriu se pot programa astfel:

prin intermediul oricarui medic de familie

prin call-center-ul DSP : 021/414.4434

prin structurile de asistenta sociala de la nivelul UAT-urilor

Toate informatiile referitoare atat la campania de vaccinare impotriva COVID-19 si la programarea pentru vaccinare se regasesc la urmatorul link: https://vaccinare-covid.gov.ro/ .