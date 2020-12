În urma presiunii publice, primarul Viziteu propune majorarea taxei de salubritate la 17,11 lei

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a precizat că valoarea taxei de salubritate propusă aprobării Consiliului Local Bacău va fi de 17,11 lei, față de 10 lei, cât e acum. După ce în proiectul inițial postat pe site-ul Primăriei aceasta avea o valoare de 24 de lei pe lună, de persoană, edilul a cedat presiunii publice și a renunțat la idee.

„Am luat în calcul inclusiv Hotărârea numărul 4 AGA a ADIS din 22.03.2019, aprobata si de Consiliul Local Bacau, prin care a fost asumată o evolutie a valorii taxei la suma de 17,11 lei pentru anul 2021”, susține Viziteu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, primarul a introdus și două politici sociale, ce vizează familiile cu mai mulți copii, precum și pentru anumit entități juridice, însă nu a detaliat dacă este vorba și despre societăți comerciale sau nu.

„Știind că veniturile mai multor familii din Bacău sunt sub media națională, am propus și o politică socială, pentru prima oara în istoria orașului nostru. Astfel, chiar dacă o familie are în componență mai mulți copii, taxa se va aplica doar părinților plus unui singur minor. Mai mult, fiindcă există cazuri în care, în clădirile rezidențiale desfasoara activitati economice PFA-uri, intreprinderi individuale sau alte tipuri, toate aceste entități juridice, dacă sunt autorizate de către municipalitate pentru funcționare, nu vor mai plăti taxa de două ori, atât persoana fizică cât și cea juridică”, a precizat Stanciu-Viziteu.