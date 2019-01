În plină epidemie, vaccinul antigripal deja s-a epuizat în mai multe lanțuri de farmacii

După declararea oficială a epidemiei de gripă, unele farmacii s-au umplut de pacienți doritori să își cumpere vaccinul antigripal. Dar, pentru că în sezonul în care trebuia să se facă imunizarea nu a fost cerere atât de mare, comenzile au fost pe măsură iar acum stocurile sunt epuizate.

În trei lanțuri de farmacii deja acest vaccin nu se mai găsește și nici nu se știe când s-ar mai putea aduce. „Sunt 210 farmacii în tot județul. Nu avem o evidență a stocurilor, dar era mai bine dacă oamenii ar fi înțeles că prevenția este cea mai bună cale, nu tratamentul. Oricum, în opinia mea, la acest moment, când virusul deja circulă nu mai are sens vaccinarea”, este de părere farmacistul Luana Grigoraș, președintele Colegiului Farmaciștilor Bacău.

Octombrie și noiembrie sunt lunile propice vaccinării, înaintea debutului virozelor și gripei, spun și medicii de familie, prin intermediul cărora s-a făcut vaccinarea la anumite categorii de populație, cu dozele puse la dispoziție de Ministerul Sănătății.

„Nu mai avem doze disponibile, chiar dacă am avut mulți doritori în ultimele două săptămâni, de când se tot vorbește despre gripă. Pentru că în sezonul de vaccinare am avut puține cereri, am făcut un stoc mai mic. Vaccinul are termen de expirare în câteva luni și nu vrem să rămânem cu el, ca să îl plătim noi”, ne-a declarat un farmacist șef.

„Nu este problema numărului de persoane care s-au vaccinat în cadrul programului Ministerului Sănătății, e vorba de cealaltă parte a populației, așa-zis sănătoasă, care nu s-a protejat. Nu vom ajunge niciodată să avem o acoperire de 80% a vaccinării. Nici nu se fac producții pe stoc. Farmaciile cu circuit deschis sunt private, cumpără în funcție de cerere. Dacă lumea nu cere în octombrie, in ianuarie cere cam degeaba, ca nu o să aibă de unde să dea”, a confirmat și dr.Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Balș din capital.

35.000 de băcăuani au fost imunizați cu seruri gratuite de la Ministerul Sănătății. Ministrul Sorina Pintea a declarat deja că se va suplimenta stocul și se vor mai trimite doze în județe, dar chiar și așa, din cele 3 milioane de persoane încadrate cu risc, doar 1,3 milioane și-au dat acceptul pentru vaccinare.

Școlile nu se închid. Urmează o vacanță

Inspectorul școlar general, prof. Florin Lazăr a declarat că la acest moment, deși este declarată epidemie de gripă, nu se va lua măsura închiderii unor unități. „2,40 la sută din elevii din tot județul au diferite forme de viroze, ceea ce este un procent normal pentru această perioadă a anului. Nu există cazuri confirmate de gripă în județ. Triajul epidemiologic se face riguros și per total ne ajută structura anului școlar, care prevede pentru săptămâna viitoare o vacanță pentru grădinițe și clasele I-IV”, a motivat Lazăr. În situația în care absenteismul depășește 20 la sută, unitățile pot decide suspendarea cursurilor pentru o perioadă.

Anunțuri publicitare