„Împreună putem reuși” – Paula Seling, concert caritabil la Insula de agrement din Bacău

Paula Seling va canta duminică, 13 septembrie, la Insula de Agrement din Bacau, în cadrul unui eveniment caritabil sustinut alaturi de elevii Colegiului National de Arta „George Apostu”.

Actiunea este organizata de DSO Events SRL si Crucea Rosie Bacau sub denumirea „Impreuna putem reusi” si are ca scop continuarea vietii culturale a orasului Bacau in timpul pandemiei de COVID19 si sprijinirea Crucii Rosii Romane, filiala Bacau, pentru strangerea de fonduri necesare in lupta cu noul corona-virus.

Activitatea va respecta cu strictete masurile impuse de autoritati cu privire la raspandirea noului coronavirus:

– Nu vor putea intra persoanele care nu au masca de protectie;

– La intrare se va face un triaj epidemiologic prin luarea temperaturii corporale;

– Se va intra doar in limita locurilor disponibile.

„Credem ca viata culturala a Bacaului trebuie sa continue iar cultura trebuie sa fie inima unui oras. Orasul trebuie sa vibreze iar chiar daca trecem prin perioade mai dificile cultura trebuie sa ne uneasca si sa ne ajute sa gasim calea spre frumos, calea catre speranta”, anunta organizatorii.