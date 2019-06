IMAGINI ȘOCANTE! I-au luat cățelușa din curte și au căsăpit-o cu toporul. Totul a fost surprins pe camerele de luat vederi

Imagini greu de imaginat petrecute într-o curte din Bacău. Doi bătrâni apar pe camerele de luat vederi cum iau o cățelușă din curtea vecinului și o căsăpesc cu toporul.

Proprietarul cățelușei susține, într-o postare pe Facebook, că este plecat din Bacău și nu știe ce să facă. ”Desi am sistem de supraveghere montat la mine si la aceasta vecina dupa ce am vazut-o disperata ca,, hotii o tot calca”, cu un tupeu de neimaginat a intrat ca un hot la mine in curte si mi-a luat catelusa pasnica, iubirea fetitelor mele (un pichinez de casa) si a uciso cu bestialitate cu o secure. Motivul numai ea si concubinul ei il stiu. Sunt plecat din tara si nu stiu unde sa apelez”, a scris acesta.

ATENȚIE, videoclip cu imagini explicite!