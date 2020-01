Idei de cadouri pentru viitoarele mămici

In momentul in care vrei sa feliciti o viitoare mamica, trebuie sa te gandesti cat mai bine ce cadouri sa cumperi. Inainte de a opta pentru suzete si biberoane, asigura-te de faptul ca bebelusul va fi crescut cu ajutorul acestor accesorii. Inainte de a cumpara un aparat de facut piure, informeaza-te pentru a sti daca mama agreaza o astfel de metoda de hranire si nu va opta pentru metoda diversificarii naturale (BLW) si asa mai departe.

Pentru a-ti fi mai usor, vrem ca mai jos sa iti dam cateva idei de cadouri agreate mai frecvent de mamici:

1. Carti

Cartile bune, cu tematica, sunt de un real ajutor pentru viitoarele mamici. Acestea le vor indruma in directia cea buna si le vor ajuta sa aiba o sarcina in care sa fie mai linistite, o alaptare mai simpla si o crestere armonioasa.

Foarte apreciate printre mamici sunt “Bebelusul meu intelege tot” – Aletha Solter, “Ghidul pentru alaptare” – Jack Newman sau “Diversificarea naturala” – Gill Rapley si Tracey Murkett.

2. Vouchere

Daca nu stii ce sa cumperi, o buna idee ar fi sa oferi cadou un voucher la un magazin cu produse pentru bebelusi. Cu siguranta mamica va sti ce are nevoie si va folosi banii intr-un scop cat se poate de util. Va alege exact ce ii place, ce stie ca va folosi pentru micut.

3. Haine de lana

Imbracamintea confectionata din lana e foarte benefica pentru cei mici. E confortabila atat in sezonul cald, cat si in cel rece. Fiind destul de scumpa, parinii nu cumpara la fel de multe piese vestimentare de lana ca cele normale, motiv pentru care, ele vor fi un cadou potrivit. Hainele obisnuite de multe ori sunt mult prea multe si mare parte din ele ajung sa nu fie imbracate. Lana insa e confortabila, merge purtata in intervale de varsta mai mari si e simplu de intretinut.

4. Paturica personalizata

Un cadou dragut ar putea fi o paturica personalizata cu numele bebelusului. Alege o culoare cat mai placuta si un material bun si calitativ. E un cadou util, deoarece toata lumea foloseste astfel de produse.

5. Sedinta foto

Toti parinii isi doresc cat mai multe poze cu micutii, iar o sedinta foto facuta de un profesionist ar fi un mare motiv de bucurie pentru orice familie. Poti vorbi cu fotograful, sa pui totul la punct si sa platesti tu suma necesara pentru serviciile pe care le ofera. Bineinteles, dupa ce ai avut o prima discutie cu artistul care va face pozele da-le de veste si parintilor, pentru a vedea cand anume ar putea merge la sedinta foto si pentru a te asigura, inainte de a da banii, ca nu au cumparat deja un astfel de pachet.

6. Sistem de purtare

Sistemul de purtare e un cadou ce poate fi extrem de util, insa, recomandam alegerea lui impreuna cu mamica si bebele. E bine ca el sa fie probat pentru a se potrivi cat mai bine si a fi confortabil la o utilizare ceva mai indelungata. Cel mic trebuie sa stea cat mai confortabil, iar mama sa nu resimta dureri de spate, umeri sau sani.

