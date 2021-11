Halda de fosfogips și terenul aferent vor fi transferate la Ministerul Mediului. Deputatul Fechet: „Transferul haldei în domeniul statului este cea mai bună soluție pentru ca Bacăul să rezolve această problemă de mediu!”

Consiliul Local Bacău a votat, vineri, transferul terenului pe care se află halda de fosfogips a Sofert către Ministerul Mediului. Acesta o va ecologiza, pe baza unei finanțări europene.

„Transferul haldei de fosfogips în domeniul statului este cea mai bună soluție pentru ca Bacăul să rezolve această presantă problemă de mediu”, a comentat deputatul Mircea Fechet, președinte al PNL Bacău și fost ministru al Mediului:

Un strop de responsabilitate în ceasul al doisprezecelea, astăzi, în Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Halda de fosfogips și terenul aferent vor fi transferate la Ministerul Mediului. Mă bucur că, după apelul făcut în urmă cu o săptămână, consilierii locali au înțeles în cele din urmă importanța proiectului și beneficiile pentru sănătatea băcăuanilor.

În continuare, Administrația Fondului pentru Mediu se va ocupa de ecologizarea depozitului radioactiv de la fostul Sofert. Transferul haldei de fosfogips în domeniul statului este cea mai bună soluție pentru ca Bacăul să rezolve această presantă problemă de mediu. Am certitudinea acestui fapt, având în vedere că în perioada în care am fost la Ministerul Mediului am analizat și am căutat soluții pentru problema haldei.

Decizia de astăzi vine într-o zi în care Comisia Europeană a hotărât să trimită din nou România în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea obligației de a închide și a reabilita toate depozitele de deșeuri neconforme. Este cu atât mai important și mai urgent să grăbim procedurile de ecologizare, care și așa au durat nepermis de mult.

Voi urmări în continuare demersurile care vor fi făcute și vă voi ține la curent.

– deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău