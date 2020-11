Guvernul vrea să renunțe la A8 Iași-Târgu-Mureș. Autostrada A13 Brașov-Bacău devine prioritară

Guvernul PNL este pe cale de a inversa prioritatea autostrăzilor cerute de Moldova, în sensul de a face tronsonul Bacău – Brașov ca prioritatea nr 1 și finanțabil din fonduri UE, concomitent cu retrogradarea traseului Iași – Târgu Mureș ca prioritate 3 și lipsirea de finanțare europeană măcar pe următorii 10 ani, scrie presa din Iași.

Actualul Guvern vrea să modifice Masterplanul pe Tranport (MPGT), prin elaborarea unui document care se va numi: „Strategia de Implementare și Prioritizare a Proiectelor de Autostrăzi în perioada 2021-2030”. Această nouă strategie a Guvernului României urmează a fi prezentată Comisiei Europene imediat după instalarea noului guvern, adică după 1 Ianuarie 2021.

Intenția ar fi să se schimbe coridoarele de transport europene din România TEN-T din actualul MPGT între ele, astfel încât unele să se transforme din TEN-T CORE (coridor principal) în TEN-T Comprehesive (coridor secundar) și invers.

În această situație se află coridorul Bacău -Brașov/A13 care în acest moment este pe TEN-T Comprehesive(coridor secundar) și care se dorește a fi transformat într-un coridor TEN-T CORE (coridor principal), iar Tg.Mureş -Tg.Neamț să fie transformat din TEN-T CORE (coridor principal) în TEN-T Comprehesive (coridor secundar).

Toate aceste modificări ar duce la o recunoaștere oficială a prioritizării execuției tronsonului Bacău-Brașov/A13 înaintea tronsonului Tg.Mureş -Tg.Neamț/A8 și de către Comisia Europeană, ceea ce ar stabili definitiv execuția A13 în perioada 2021-2027 până cel târziu în 2030 și renunțarea la tronsonul Tg. Mureș – Tg Neamț/A8.

Informația a fost comentată de deputatul Lucian Șova, fost ministru al transporturilor, în mandatul căruia a fost lansat proiectul A13 Brașov-Bacău. „Desi «desteptii zilei» sustin in campania electorala ca «evidentierea luptei cu pandemia» este mai importanta decat promovarea obiectivelor ce pe termen lung vor aduce dezvoltare Bacaului, eu cred ca ceea ce am facut la Ministerul Transporturilor acum mai putin de doi ani va dainui. Calea ireversibila pe care am adus proiectul A13 Bacau-Brasov capata recunoastere si din partea «dusmanilor». Peste ani (nu multi) pandemia va fi combatuta ca toate celelalte din istorie dar bunastarea bacauanilor va fi data de “ visul” nostru implinit Bacau, centru regional al transporturilor in Moldova”, a declarat Lucian Șova.