Guvernul proiectează bazine de înot la Gioseni, Prăjești și alte localități din județul Bacău. Primarii sunt stupefiați

La finalul anului 2019, Compania Națională de Investiții a aprobat o listă actualizată de investiții în toată țară, pe câteva axe clare: lucrări de primă urgență, în special în localitățile afectate de inundații, infrastructură sportivă: săli de sport, complexuri sportive, bazine de înot și săli de cinema. Cel puțin ultimele două direcții de finanțare sunt discutabile, în condițiile în care sunt localități unde Guvernul ar vrea să dea bani de bazine de înot, dar locuitorii n-au apă, canalizare sau drumuri asfaltate. Printre localitățile „fericite”, care s-ar putea alege cu bazine de înot se numără: Faraoani, Gioseni, Hemeiuș, Moinești, Prăjești, Slănic Moldova, Buhuși și Comănești.

sursă foto – viata-libera.ro

„Eu sunt cu capul pe umeri”

I-am întrebat pe edili dacă bazinele de înot sunt prioritatea. Primarul comunei Gioseni a aflat prin intermediul nostru că ar fi pe listă. „Nu știu ce program are CNI. Eu sunt cu capul pe umeri. Nici nu am cerut și nici nu vreau o astfel de investiție, dar dacă se face, sunt 500 de copii în comună pentru care ar fi util. Am depus proiecte pentru asfaltare, am extindere a rețelei de canalizare de realizat, mi s-a aprobat un cămin cultural. Bazinul de înot ar fi doar pentru când finalizăm lucruri esențiale”, a declarat Bernadin Tamaș, primarul comunei Gioseni. Pe 5 străzi urmează să fie instalată canalizare, iar 24 de străzi sunt de asfaltat, fie prin bugetul local, fie prin PNDL.

„Nu este o prioritate”

Și Primăria Buhuși figurează pe lista de investiții aprobată în decembrie 2019. „Este un proiect care datează de prin 2010, cred că s-a făcut o solicitare la un moment dat. Dacă se face, avem toată deschiderea, dar nu este o prioritate. Avem proiecte depuse pentru reabilitarea stadionului și o sală de sport. Pentru că pentru sala de sport eram pe locul 100, noi am pus acest proiect și ambulatoriul spitalului pentru finanțare de la ADRNE și sperăm să primim și banii, pentru că e vorba de principiul primul venit, primul servit. Străzile sunt durerea noastră mare”, a declarat primarul Buhușiului, Vasile Zaharia.

„Am refuzat proiectul în 2016”

Și la Prăjești ar urma ca locuitorii să meargă la bazin, dacă se concretizează investiția. „Eu aș avea nevoie de o sală de sport, urmează să extindem rețeaua de gaz, vreau să fac iluminat cu panouri fotovoltaice, am aprobate două proiecte pe lucrări de primă urgență la drumuri. Știu de acest proiect, cu bazinul, eu l-am refuzat în 2016, când a venit o comisie pe aici. Am cerut o sală de sport pentru că este mai utilă”, a comentat și primarul Petre Jicu.

În total, potrivit listei CNI, https://www.cni.ro/proiecte/-id-6893-cmsid-61, în județul Bacău ar urma să fie construite 33 de săli de sport, 9 complexuri sportive, 2 săli de cinema, 8 bazine de înot și să fie asfaltate 43 de porțiuni de drum.