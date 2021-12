Guvernul Ciucă a aprobat creșterea pensiilor și a alocațiilor. Deputatul Fechet: „Este o mică bucurie pe care o putem aduce românilor, în această lună sfântă, după un an greu!”

Guvernul condus de Nicolae Ciucă (PNL) a aprobat, astăzi, în ședința de Guvern un pachet de măsuri sociale. Cele mai importante sunt majorarea punctului de pensie şi a indemnizaţiei sociale pentru pensionari, creşterea alocaţiilor pentru copii şi acordarea unei indemnizaţii suplimentare pentru persoanele cu dizabilităţi în luna ianuarie a anului viitor.

Mircea Fechet, deputat PNL: „Este o veste foarte bună pentru toți românii, care se confruntă zilele acestea cu scumpiri la alimente și la energie. Aceste măsuri de sprijin sunt posibile datorită creșterii economice sustenabile asigurată de Guvernele conduse de PNL. Până la urmă, este și ceea ce am promis în campania electorală – să asigurăm o creștere economică sănătoasă, prin investiții, nu prin consum, care să ne permită să putem majora veniturile cetățenilor. Astăzi iată se întâmplă și consider că este o mică bucurie pe care o putem aduce românilor, în această lună sfântă, după un an greu.”

Punctul de pensie va crește cu 10% începând cu luna ianuarie a anului viitor de la 1.442 de lei, cât este în prezent, la 1.586 de lei. Creșterea indemnizației sociale pentru pensionari va fi de 25%, de la 800 de lei la 1.000 de lei, începând cu 2022.

Alocația de stat pentru copii crește la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. De asemenea, alocația de stat pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani va crește la 243 de lei.

Pentru persoanele cu dizabilități va fi acordată o indemnizație suplimentară, cea de-a 13-a, indiferent de venituri. Indemnizația compensatorie se va acorda o singură dată, anul viitor, în luna ianuarie.