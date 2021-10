Grup Șerban Holding vrea să se listeze la bursă. Nicolae Șerban, fondatorul grupului băcăuan, caută bani pentru extindere

Grup Șerban Holding, companie din județul Bacău activă în mai multe domenii din agricultură, anunță intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Firma are în plan să se listeze la BVB sub simbolul bursier GSH până la sfârșitul acestui an. În luna noiembrie, Grup Șerban Holding va realiza un plasament privat pentru acțiuni, intermediat de TradeVille, prin care intenționează să atragă de la investitori, în cadrul unei majorări de capital, suma de 25 milioane de lei în vederea accelerării planurilor sale de extindere.

„Începând cu anul 2019, am demarat un proces investițional complex în cadrul companie vizând dezvoltarea tuturor liniilor de business ale Grup Șerban Holding. Investițiile sunt axate pe creșterea producției legumicole, mărirea capacităților de depozitare, extinderea suprafețelor pentru ferma avicolă și sporirea capacității de producție a produselor de panificație. Astfel, prin listarea la bursă ne dorim să aducem alături de noi investitori care să ne sprijine în accelerarea și finalizarea acestor investiții,” a declarat Nicolae Șerban, fondator Grup Șerban Holding.

Grup Șerban Holding și-a început activitatea în anul 1994, în Onești, județul Bacău. În prezent, afacerile grupului sunt extinse pe mai multe direcții de dezvoltare, precum agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban, distribuție și transport. Grupul are peste 400 de angajați angrenați în proiectele de valorificare a brandului companiei la nivel național.

Compania exploatează în prezent peste 12.000 de hectare de teren arabil, în județele Vaslui, Vrancea și Bacău, pe care sunt cultivate cereale, precum grâu și porumb și plante oleaginoase – floarea-soarelui, rapiță. De asemenea, Grup Șerban Holding deține și exploatează peste 133.000 de tone capacitate totală de depozitare a cerealelor și plantelor oleaginoase în opt baze localizate în Orbeni, Filipești și Valea Seacă, județul Bacău, Simila, Zorleni și Găgești, județul Vaslui, Târgu Frumos, Judetul Iași. În cadrul acestor depozite, pot fi recepționate 500 tone de cereale pe oră, iar capacitatea de uscare a acestora este de 2.000 tone în 24 de ore.