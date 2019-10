Grevă la Salina Târgu Ocna. Ce revendicări au minerii

Minerii de la Salina Târgu Ocna sunt de două zile in grevă, după ce s-au alăturat protestelor declanşate luni dimineata de ortacii de la salinele din Ocna Dej si Slanic Prahova si Praid.



Minerii de la salinele din Romania, care fac parte din Societatea Nationala a Sării SALROM, aflata in subordinea Ministerului Economiei, sunt nemultumiti pentru ca nu mai primesc voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei, respectiv 2.080 lei.

Angajatii de la Salina Tg Ocna si colegii lor din tara acuza conducerea SALROM ca a “deturnat” fondurile destinate voucherelor de vacanta pentru a acoperii pierderile. “In acest moment, sucursalele care aduc profit SNS-ului sunt oprite. Asteptam decizia conducerii Salrom si a CA-ului care sunt direct raspunzatori de pierderile din aceasta perioada. Incercarea SNS de deturnare a fondurilor alocate voucherelor s-a soldat cu un esec. Suma bugetata pentru vouchere trebuie cheltuita in acest scop”, au declarat minerii aflati in greva.

Niculae Bădălău, ministrul Economiei, recunoaste ca “Nemulțumirea angajaților salinelor din subordinea societății SNS și implicit protestul față de neacordarea voucherelor de vacanță sunt complet justificate, pentru că acestea sunt prevăzute în bugetul pe anul 2019”. Declaratia a fost facuta dupa intalnirea acestuia cu reprezentantii Consiliului de Adminiustratie de la SALROM.

Bădălău a mai spus ca, “având în vedere greva spontană declanșată la cinci sucursale din cadrul societății, cu riscul extinderii și la celelalte sucursale, am solicitat membrilor Consiliului de Administrație luarea măsurilor care se impun, în regim de maximă urgență, astfel încât acestea să conducă la stingerea conflictului și la preîntâmpinarea unor cheltuieli suplimentare, generate de perturbarea activității societății, raportat la contractele asumate”.

Minerii de la Salina Tg Ocna, alaturi de colegii lor din tara, spun ca nu vor renunta la proteste pana cand nu li se vor acorda drepturile.