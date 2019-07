Georgiana Miler, din Onești, vicecampioană europeană la Judo, cu echipa națională de cadeți

Judoka Georgiana Miler, de la CSȘ Onești, și-a trecut în palmares un nou rezultat de excepție, în scurta sa carieră de până acum, scrie Unupetrotus.ro

Cu Georgiana Miler în componență, echipa națională de cadeți României a câștigat titlul de vicecampioană europeană, în cadrul Campionatelor Europene de Judo pentru Cadeți, care au avut loc în Polonia, la Varșovia.

Pregătită de antrenorul oneștean Doru Bucătaru, echipa națională de cadeți a învins Ungaria și Olanda și a pierdut în finala cu Turcia.

Georgiana Miler, sportivă legitimată la CSȘ Onești, a avut un rol decisiv în succesul echipei de judo a României după ce, în meciul cu Ungaria, la scorul de 3-3, a reușit să aducă “tricolorelor” punctul care le-a permis calificarea în semifinalele competiției.

Georgiana Miler, care concurează în cadrul categoriei +78 kg, are un an de-a dreptul excepțional, eleva lui Doru Bucătaru fiind campioana națională en-titre la tineret și la seniori, deși sportiva de la CSȘ Onești – originară din localitatea Cireșoaia – nu are decât 16 ani.