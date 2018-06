Furtună de proporții în Bacău. Peste 5000 de oameni au rămas fără curent și mai multe drumuri au fost blocate temporar

O furtună de proporții a lovit județul Bacău azi-noapte. In urma precipitatiilor abundente, o portiune de cca. 100 m din DN 11A, in zona localitatii Radeana, comuna Stefan cel Mare, a fost blocata de apa cu aluviuni de pe versanti, incepand cu ora 23:20. Au fost surprinse de apa 3 autoturisme, 1 tir si o camioneta, pasagerii fiind preluati de echipaje ISU si transportanti in zone de siguranta (4 adulti si un copil de 3 ani). S-a intervenit cu 4 ASAS, 1 Autocamion, 4 motopompe si o barca, 4 ofiteri si 23 de subofiteri. Incepand cu ora 03:20 s-a reluat circulatia pe un singur sens de mers. Interventia a fost condusa de inspectorul sef al ISUj Bacau. De asemenea, probleme au fost și pe E85, în zona Răcăciuni, unde drumul a fost blocat o perioadă de copaci și aluviuni, circulându-se pe un singur fir.

Dimineață la ora 06:00 mai multe localități erau fără curent electric. Letea Veche, Poiana Negustorului, Cociu, Putredeni, Stanisesti, Slobozia, Dumbrava, Poieni, Tiganesti, Lichitiseni, Rachitisu. 82 de posturi de transformare erau nealimentate, peste 5000 de consumatori fiind afectați. Se efectueaza manevre pentru depistarea defectelor și alimentarea consumatorilor.