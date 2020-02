S-a reluat furnizarea apei potabile în municipiul Onești, în regim permanent

In urma finalizarii de catre echipele CRAB a interventiei pe conducta de aductiune apartinand S.C. CRAB S.A., in zona sat Tuta, in dupa-amiaza zilei de ieri, 26.02.2020, astazi dimineata, 27.02.2020, s-a reluat furnizarea apei la statia de inmagazinare si tratare apa Cuciur.

Pe perioada intreruperii furnizarii apei potabile de catre SC CRAB S.A., municipiul Onesti a fost alimentat cu apa potabila din rezervor, conform programului anuntat, astfel incat populatia nu a suferit un timp indelungat de lipsa apei potabile.

In aceste conditii, furnizarea apei potabile in regim permanent s-a reluat in municipiul Onesti incepand de astazi, ora 10.00.

Va multumim!