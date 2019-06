FOTO: Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Managerul Adrian Cotîrleț, invitat să înființeze un „centru de excelență”

Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ediția a XIV, se încheie azi, la capătul a 20 de intervenții chirurgicale și a zeci de manifestări științifice. Numărul total al participanților a depășit 800 de persoane.

Vineri, reprezentanții Ministerului Sănătății l-au invitat pe prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț să înființeze, la Moinești, un „centru de excelență”, după ce constituirea departamentului pentru boli rare e ca și înfăptuită.



„Zilele Medicale” s-au deschis, joi, 27 iunie 2019, cu Ziua Asistentului Medical, la care au participat peste 300 de asistenți medicali. De un mare succes s-a bucurat workshopul privind resuscitarea cardio-respiratorie la adult, cu moderatorii prof. univ. dr. Carmen Dorobăț (managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iaşi), asist. Minodora Chicea (președinta Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Bacău) și asist. Adina Datcu, directorul de îngrijiri al Spitalului Municipal de Urgență Moinești.

La ediția din 2019, au venit la Moinești doctori din spitale, clinici și centre universitare din țară și străinătate, Italia, Franța, Elveția, Republica Moldova, Ucraina, SUA, Ucraina, oameni de știință, profesori universitari, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Ministerului Sănătății, Colegiului Național al Medicilor, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, oficiali ai universităților de medicină și farmacie din Iași și București, ai unor organizații naționale și internaționale de sănătate.

Au mai participat invitați de la Academia Română, Colegiul Național al Medicilor, Academia de Științe Medicale, Uniunea Medicală Balcanică, asistenți medicali, kinetoterapeuți, parlamentari, directori de instituții medicale, primari și consilieri locali, reprezentanți ai Prefecturii Bacău, consulul general al României la Odessa, Emil Rapcea, Yevhen Levytsky, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei în România șamd.

Operații de mare complexitate

În afara programului științific, cele trei zile ale evenimentului de la Moinești au fost „dublate” de cele 20 de intervenții chirurgicale dificile, din diverse domenii. chirurgie generală, chirurgie laparoscopică, chirurgie endocrină, ortopedie, ginecologie, oftalmologie.

În cele patru săli de operații, s-a intervenit pe coxartroze cu displazie de șold, hernie hiatală, tumoră suprarenală, gușă polinodulară, tumoră pancreas, cataracte, carcinomatoză pleurală. S-au făcut polipectomii și a fost extirpată o lipomatoză cervicală, sub anestezie generală.

Potrivit dr. Adrian Cotîrleț, cazurile au fost de o mare complexitate, iar una dintre intervenții a durat mai bine de cinci ore. Toate operațiile au putut fi urmărite live, în sala de conferințe, prin rețeaua de telemedicină.

Zilele Medicale, apreciate de comunitatea științifică, dar și de oficiali

Sala de festivități a Clubului Lyra a găzduit, vineri după-amiază, festivitatea oficială de deschidere a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Invitații care au luat cuvântul au elogiat evenimentul.

Dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat al Departamentului de Sănătate Publică a Administrației Prezidențiale a României, l-a felicitat pe managerul spitalului, prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, pentru distincția Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor, pe care preşedintele României, Klaus Iohannis, a conferit-o Spitalului Municipal de Urgență Moinești, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii.

„Îi adresez un mesaj de sincere felicitări și aprecieri din partea Administrației Prezidențiale, pentru dăruirea și responsabilitatea de care dă dovadă și pentru valorile promovate în rândul tinerei generații de profesioniști din domeniul sănătății. Mă bucur că am ocazia să reiterez susținerea președintelui României pentru spitalele care, în pofida vicisitudinilor cu care se confruntă sistemul de sănătate din țară, au reușit, de-a lungul deceniilor de existență, și reușesc în continuare, prin devotamentul și efortul continuu al cadrelor medicale și al echipelor de management, să răzbească și să ofere servicii medicale de calitate. De prea puține ori vorbim despre excelență în Medicină, dar trebuie să recunoaștem că avem în România povești de succes în acest domeniu, iar Spitalul Municipal de Urgență Moinești este una dintre ele.”

Acad. prof.dr. Eduard Apetrei, vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din România: „Lumea medicală are două datorii, să pună un diagnostic bun, să îngrijească bine bolnavul, ca acesta să fie mulțumit, iar a doua datorie este să facă cercetare științifică și să răspândească cunoștințele. Partea a doua era până acum apanajul centrelor mari universitare, dar iată că aici, la spitalul din Moinești, acest lucru se întâmplă, și se întâmplă frumos și bine, fiind un spital foarte apreciat, care face excelență în acest domeniu. Bineînțeles că acest lucru se datorează domnului doctor Adrian Cotîrleț, dar aș vrea să felicit și întreaga sa echipă medicală, pe toți colegii săi, care fac față tuturor provocărilor din domeniul sănătății.”

Prof. dr. Cătălina Poiană, prorector UMF „Carol Davila” București, președinta Colegiului Medicilor București: „Am parcurs cu mare plăcere și bucurie întregul program al Zilelor Spitalului Municipal de Urgență Moinești și am constatat că acesta corespunde în totalitate cerințelor programelor medicale de educație. Sunt plăcut surprinsă că aceste lucrări se adresează nu numai medicilor, ci și asistenților medicali, kinetoterapeuților, medicilor rezidenți, profesioniștilor din diferite specialități, ceea ce înseamnă că aici, la spitalul din Moinești, s-a înțeles foarte bine tot ceea ce reprezintă o echipă pentru o activitate medicală de calitate”.

Prof.univ. dr Ioana Grigoraș, președinta Senatului UMF „Gr.T.Popa” Iași: „Mă bucur din nou, ca în fiecare an, să fiu aici, în Moinești, unde vin de peste 30 de ani, pentru colegii și prietenii mei. În toți acești ani, am văzut un spital crescând, ca Făt-Frumos, într-un an cât alții-n șapte. Este o metaforă prin care vreau să arăt de fapt un al mod de a prezenta niște realități absolut uimitoare, pentru că de fiecare dată când am venit aici am găsit mereu ceva nou: fie o secție nouă, fie o metodă nouă implementată, o echipă nou completată sau un compartiment nou reabilitat. În toți acești ani, întregul colectiv al acestui spital a făcut acest lucru, de aceea simt nevoia să îl felicit din nou. În fiecare an, UMF Gr.T. Popa Iași a fost partener al acestei manifestări și spun cu mândrie că misiunea universității își găsește împlinirea în acest spital, pentru că majoritatea cadrelor medicale de aici au absolvit această instituție. Iată că așa ne dați și nouă motive să fim mândri și vă asigurăm că vom rămâne constant partenerii dumneavoastră”.

Lidia Onofrei, consilierul superior la Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății: „Felicitări pentru ceea ce faceți aici, pentru echipa dumneavoastră, pentru poveștile de succes de aici și să o țineți tot așa. Vă doresc să ajungeți un centru de excelență, pentru că Centru de expertiză în Bolile Rare veți fi cu siguranță. De aceea sunt în Moinești, pentru a mă familiariza cu tot ce se întâmplă aici și de a identifica posibilitatea de înființare a acestui Centru de expertiză a Bolilor Rare, pentru că avem o patologie foarte complexă în zonă, dar și specialiști foarte buni”.

Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS: „Din cele 14 ediții ale acestui eveniment, am fost la șapte dintre ele. Dar vin acum cu o nouă provocare pentru domnul doctor Adrian Cotîrleț, dar și pentru întreaga sa echipă medicală: înființarea aici a unui Centru de excelență în medicină. Sunt aici pentru a identifica împreună care sunt acele performanțe, acele proceduri pe care le putem deconta financiar și care pot fi obiectul unor astfel de centre de excelență în care să se trateze și acei bolnavi care aleg să se trateze în străinătate. Am convingerea că aici în Moinești, la spitalul de aici, este un secret care trebuie împărtășit. Toată lumea este cu ochii pe dumneavoastră, cei de aici, pe ceea ce reușiți să faceți aici, pe medicina de calitate și de referință care se practică aici. Este aici o rețetă a succesului, care, evident, pleacă de la managementul performant, dar și de la întreaga sa echipă medicală”.

Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău, a amintit deciziile luate de Guvern în domeniul salarizării din Sănătate: „Fără investiții, nu putem avea un nivel corespunzător de satisfacție a pacientului, iar pentru a ajunge la pacient avem nevoie de un parteneriat între spital și autorități. Asta se poate face prin dotări și salarii motivante, pentru ca salariatul să aibă condiții, disponibilitate și pricepere”.

Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, s-a declarat onorat de prezența elitei medicale românești și mulțumit de turismul medical generat în oraș de activitatea Spitalului Municipal de Urgență Moinești.

În cadrul festivității de vineri, a fost declarat câștigătorul competiției din secțiunea medicilor rezidenți: dr. Oana Păvăloaia, cu lucrarea „Boala Fabry, surprize de diagnostic”.

Zilele Medicale au continuat sâmbătă, în a treia zi, cu prezentarea altor lucrări științifice, cursul privind „Tratamentul coagulant în practica medicală”, conferința despre patologia tiroidiană, 12 prezentări științifice chirurgicale. Nu a trecut neobservată sesiunea „Oxigenoterapia hiperbară”, fiind de subliniat că Spitalul Municipal de Urgență Moinești este singurul din țară cu o astfel de dotare.

În programul de sâmbătă, au mai fost conferințele susținute de acad.prof.univ.dr. Alexandru Vlad Ciurea, șeful Clinicii de neurochirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, și de acad. dr. Virgil Răzeșu.

Concluziile managerului Adrian Cotîrleț



„Este o nouă ediție reușită, cu mulți participanți, care are ca principal scop îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor medicale, dar și schimbul de experiență și opinii, legându-se astfel relațiile de colaborare profesională, în vederea realizării unui act medical de calitate în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Un spital în care am intrat în urmă cu 35 de ani, pe care îl conduc de peste 18 ani și în care ne dorim să oferim cele mai bune servicii pentru pacienții care ni se adresează, un spital care are 40 de secții și compartimente pe diferite specialități, 414 paturi și peste 120 de medici”, a declarat, citat de cotidianul Deșteptarea, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului, la finalul Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești.