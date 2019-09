FOTO: Umplerea lacului de la Insulă a inundat zeci de subsoluri în zona „Șuruburi”. ABA Siret neagă și refuză să facă verificări fără reclamații oficiale

Ziarul de Bacău a fost contactat de mai mulți locatari din zona „Șuruburi”, care s-au plâns că, după ce s-a umplut lacul de la Insula de Agrement, s-au inundat, treptat, și subsolurile blocurilor din zonă. Apa a fost în primele zile de câțiva centimetri, dar joi deja a ajuns la 30 de centimetri, în unele locuri.

Pentru instituțiile abilitate să intervină, situația este inexistentă dacă nu sunt reclamații. Reprezentanții de la ABA Siret spun că apa nu poate proveni de la lacul din jurul insulei, iar cei de la CRAB susțin că nu există vreo avarie în zonă.

Oamenii își scot acareturile din subsoluri

Florin C., un locatar de pe strada Lalelelor, a declarat că unii vecini au început să-și scoată acareturile adunate în subsoluri, unde nivelul apei diferă de la caz la caz, funcție de adâncimea fundației.

„Apa a fost o problemă în zonă, începând cu anii 1995-1996. Odată cu colmatarea (înălțarea fundului apei, din cauza aluviunilor – n.n) lacului de la Insulă, a crescut numărul inundațiilor din subsol”, a spus Florin C. El își amintește că în trecut ABA Siret a luat măsuri care au limitat fenomenul. Acum, apa care „izvorăște” din subsol este foarte curată, așa cum se observă și în fotografii.

Nu sunt reclamații, nu se fac verificări

Reprezentanții ABA Siret susțin că nu există nicio reclamație vizavi de problema subsolurilor. În consecință, instituția nu face verificări. „Apa este sub nivelul de retenție, oricum. Am discutat cu colegii mei și nu pot fi probleme la blocurile din zonă, din cauza apei din lac. Așteptăm o sesizare de la locatari pentru a trimite o echipă în zonă să facă verificări. Am discutat și cu cei de la ISU și nici ei nu au primit sesizări”, a declarat Georgiana Cernat, purtător de cuvânt ABA Siret.