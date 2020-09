FOTO! Tinerii de la Colegiul Național de Artă din Bacău au dat o nouă față străzii 9 Mai. Ce spun artiștii despre proiect

Mai mulți elevi de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” s-au alăturat ZidArt și au realizat o pictură murală de mari dimensiuni pe strada 9 Mai, chiar lângă Piața Centrală. Lucrarea face parte din inițiativa ZidArt de a schimba la față Bacăul prin picturi murale amplasate pe fațade ale clădirilor din Bacău.







O parte dintre tinerii care au muncit la pictura de pe strada 9 Mai, una dintre cele mai recente lucrări din cadrul ZidArt, au transmis câteva cuvinte despre ce a însemnat implicarea în proiect.

Sorina Stefania Canelea – „A fost o experiență de-a dreptul bestială. A fost minunat să simt că facem parte dintr-o comunitate atât de frumoasă iar pentru mine cel mai tare moment a fost când un moșulică m-a abordat să-mi povestească întreaga semnificației din spatele lucrării mele. Am rămas uimită de lucrurile pe care le-am trecut cu vedere înainte apariției sale și de faptul că s-a prins de toate lucrurile subtile pe care le-am inserat în ea. Și cum primul accident de mașină s-a întâmplat fix la mijlocul peretului =))”

Amalia Vaman – “Implicându-mă în acest proiect, am realizat cum poate să te influențeze lumea în sens bun doar prin laudele aduse la adresa muncii create. Făcând ceea ce îmi place și totodată îți dă un avânt de a persevera în ceea ce ți-ai propus. Am mai lucrat în acest domeniu dar nu la un public așa numeros, te face să simți un mixt de emoții, fiind un sentiment plăcut. Am descoperit oameni faini, existând înțelegere,colaborare și sprijin din partea băcăuanilor, că există și o pată de culoare pentru acest oraș, nefiind totul alb-negru.”

Dragoș Bălan – „ZidArt? O experiență genială care m-a făcut să realizez că arta nu se face doar pe foaie în atelier/acasă. Vibe-ul transmis de fiecare trecător, suportul oferit de colegii cu care am lucrat și rezultatul final sunt 3 puncte cheie în jurul cărora gravitează această experiență. Mi-a adus aminte cat de mult iubesc ceea ce fac. See ya next year!”

Sursă fotografii și declarații artiști – ZidArt