FOTO: Primele imagini de la baza Letea, unde se montează spitalul militar modular

Spitalul militar modular a ajuns în Bacău. Începe montarea la Baza Letea, unde este asigurată toată infrastructura necesară funcționării, a anunțat primarul Cosmin Necula. La rândul său, prefectul Liviu Miroșeanu a vorbit despre creșterea numărului de paturi de spital, în județul Bacău.

„Lucrările pe care le-am făcut pentru operaționalizarea Bazei Letea în scop medical, facilitățile pe care le-am creat aici în ultimele luni, sunt complementare spitalului militar modular și vor fi un sprijin real atât în instalarea cât și în funcționarea acestuia”, a notat, pe Facebook, primarul Bacăului.

Potrivit edilului, echipele Primăriei Bacău și ale Societății de Servicii Publice Municipale vor asigura în perioada următoare tot suportul logistic necesar pentru amplasarea unității medicale, sub coordonarea specialiștilor MApN.

Prefectul Miroșeanu: „Continuăm să concretizăm strategia medicală pe care am gândit-o pentru județul nostru, referitor la combaterea COVID-19”

După amenajarea spitalului, în județ, capacitatea de tratare a bolnavilor cu coronavirus va crește cu 56 de paturi, amplasate în 19 corturi, prevăzute cu aer condiționat și toalete mobile, a anunțat prefectul Liviu Miroșeanu, care a vizitat baza Letea.

De asemenea, acest spital va fi prevăzut atât cu un laborator RT – PCR propriu cât și cu un container separat pentru laboratoare medicale. Toată infrastructura va fi deservită de 2 generatoare de curent electric și 4 rezervoare de apă.

„Este o mare satisfacție pentru mine și pentru echipa pe care o coordonez să am privilegiul să asist la recepția unei astfel de unități medicale. Faptul că, dintre toate județele Moldovei, Guvernul a decis ca o astfel de unitate medicală să fie amplasată la Bacău este un semn al recunoașterii modului în care Instituția Prefectului și colaboratorii noștri am ales să ne implicăm în lupta împotriva coronavirusului. În același timp, o astfel de încredere ne și responsabilizează să continuăm să concretizăm strategia medicală pe care am gândit-o pentru județul nostru referitor la combaterea COVID-19. Sperăm ca, la începutul lunii iunie, să avem funcționale și etajele 4 și 5 de la Spitalul Municipal, astfel încât să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat prefectul Liviu Miroșeanu.