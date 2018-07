FOTO! Primăria, acuzată că distruge spațiul verde din oraș. Edilii susțin că lucrările de reamenajare vor continua

Pe 26 mai, mai multe utilaje ale Direcției de Salubrizare din cadrul primăriei au smuls tot gardul viu care era plantat de ani de zile pe bulevardul Alexandru cel Bun, chiar la intersecția cu strada 9 Mai. Locuitorii din zonă, dar și proprietarii magazinelor s-au uitat neputincioși la ceea ce se întâmplă, dar acum se întreabă care sunt planurile primăriei cu acele spații și de ce a fost nevoie de smulgerea gardului viu.

„Din păcate, această defrișare deja are efecte vizibile: absolut tot trotuarul de după spațiul verde este acum inundat, plin de noroi și aluviuni. Pentru că acea parte de trotuar se află în pantă, ploile de zilele acestea au înmuiat foarte tare pământul și, astfel, noroiul se revarsă pe trotuar. Înainte de defrișare nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Niciodată. Înainte, acolo era un gard viu mare ce absorbea foarte multă apă. Am încercat să găsesc pe site-ul Primăriei vreun document care să explice de ce s-au făcut aceste defrișări. Nu am reușit să găsesc nimic”, ne scrie pe adresa redacției Diana.

Urmează noi reamenajări

Directorul Direcției Spații Verzi, Cristi Dumbravă, susține că „acel gard viu era foarte bătrân. În plus, la baza lui, era mare mizerie, pentru că trecătorii aruncau mereu gunoaie. Dorim să facem o reamenajare a zonei cu gazon, flori, arbuști ornamentali, dar vremea nu ne-a permis acest lucru. După cum ați văzut în alte locuri, spațiile deschise arată mai frumos și așa vom face și noi”. Acest bulevard nu este singurul pe care se vor face reamenajări. În perioada următoare sunt în vedere și alte ronduri și străzi care vor avea o nouă înfățișare. „Este clar că nefiind gazonat, amenajat, și cu aceste cantități importante de apă, acolo s-a produs mult noroi, dar această problemă va dispărea odată cu amenajarea locului”, a mai răspuns directorul Cristi Dumbravă.